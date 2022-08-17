Мистика зеркал: как провести защитные обряды от порчи
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Мистика зеркал: как провести защитные обряды от порчи

Мистика зеркал: как провести защитные обряды от порчи

Зеркало всегда считалось загадочным и мистическим предметом, хранящим в себе многие тайны потустороннего мира, недоступного нашему сознанию. С зеркалами связаны разные поверья и легенды. Считается, что они могут как принести несчастья, так и привлечь удачу, если правильно с ними обращаться. Поэтому с зеркалами издавна проводили специальные обряды, защищающие от сглаза, порчи, беды и несчастий.

Какими магическими свойствами обладает зеркало


Сглаз — не такое уж редкое явление в современном мире, где люди часто завидуют друг другу, ревнуют и испытывают по отношению друг к другу негативные эмоции. Практически любой человек, подвергаясь негативному воздействию, может стать объектом для сглаза или даже умышленного наведения порчи. Нередко это делается через зеркало, хотя оно же может служить защитой от негативного воздействия.

Дело в том, что зеркало является энергетически очень сильным предметом. Оно способно накапливать энергетику и отдавать ее обратно. Зеркала, которые размещаются в доме, впитывают в себя все эмоции и энергетические посылы смотрящихся в них людей. Именно поэтому в зеркало нельзя смотреть в плохом настроении или во время болезни.

Когда в доме покойник, принято завешивать все зеркала, в противном случае, считается, что душа умершего человека навечно остается в нем, а само зеркало может стать источником несчастий.

Вместе с тем зеркало может служить надежной защитой от сглаза и порчи, являться нейтрализатором негативной энергетики, и даже возвращать ее бумерангом тем, кто виновен в ее наведении.

Как правильно провести обряд с зеркалом от сглаза и порчи


Существуют разные способы и обряды с зеркалом, помогающие защитить человека от сглаза, а его дом от беды и несчастий. Самым простым способом считается ношение маленького двустороннего зеркальца, которое нужно полностью обшить черным бархатом или кожей и носить у сердца на шнурке в виде кулона или во внутреннем кармане пиджака.

Для защиты помещения от негатива важно правильно размещать зеркало в жилище. Например, по учению фен-шуй, нельзя размещать зеркало напротив входной двери или окна, поскольку в этом случае оно будет вымывать из вас всю энергию и накапливать негатив.


Зеркало лучше размещать в таком месте, чтобы оно отражало какие-то приятные вашему глазу предметы: комнатное растение, аквариум с рыбками, красивую картину с изображением природы.

Обряд «Защита семи зеркал» требует крепких нервов, решительности и смелости. Кроме того, его достаточно сложно осуществить технически. Зато его защита сильна, надежна и бессрочна.


Существуют более сложные обряды с зеркалом по снятию сглаза, порчи и защите своего жизненного пространства от несчастий. Одним из наиболее сильных считается «Зеркальный коридор», но его следует проводить строго по инструкции и искренне верить в силу обряда.


# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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