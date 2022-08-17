Могилу Юрия Шатунова накрыли бетонной плитой: зачем это было сделано

Солист группы «Ласковый май» скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. Многие поклонники Шатунова считают, что на здоровье артиста сказались судебные разбирательства с продюсером группы Андреем Разиным. Юрий готовился осенью отправиться в гастрольный тур по Сибири, но этому не суждено было случиться.





Согласно последней воле покойного, его тело кремировали. Часть праха захоронили 28 июня 2022 года, а вторую семья Юрия забрала с собой в Германию. Шатунов желал, чтобы его прах развеяли над любимым озером.

После похорон артиста, его могила стала одним из самых посещаемых мест. Поклонники постоянно приносят цветы, мягкие игрушки, фотографии, оставляют записки. Некоторые посетители ведут себя неадекватно, поэтому для поддержания порядка руководство кладбища установило рядом охранный пост.





Спустя полтора месяца с момента погребения, могилу Шатунова накрыли бетонной плитой. Концертный директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал изданию «Аргументы и факты», для чего это было сделано. Одной из причин такого решения являются опасения за сохранность праха. Кудряшов считает, что особо неадекватные поклонники могут повредить могилу и украсть его.

«И еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста», – сообщает Кудряшов.





Также это является подготовительным этапом для установки памятника. После завершения всех работ бетонная конструкция будет засыпана землей, а также вернут крест, который был убран на время.

Аркадий Кудряшов утверждает, что памятник установят в следующем году. В настоящее время проходит конкурс по выбору эскиза будущей скульптуры, а также отбираются мастера, способные выполнить качественную работу. Его имя будет объявлено в ближайшее время.