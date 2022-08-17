Молдавия попросила отсрочку по газовым платежам
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Молдавия попросила отсрочку по газовым платежам

Молдавия попросила отсрочку по газовым платежам

«Молдовагаз» просит «Газпром» об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь до конца четвертого квартала, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавской газовой компании Вадим Чебан.

В сообщении отмечается, что последнее решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) по тарифам, не позволяют «Молдовагаз» выполнить свои контрактные обязательства.

Отметим, 4 августа по решению НАРЭ тариф повысился с 18,62 лея до 22,99 лея (с НДС) за 1 кубометр газа, то есть на 4,37 лея. Газовая компания просила установить тариф на уровне 29,48 лея.

«Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком газа и АО «Молдовагаз», — говорится в публикации.

В этой связи компания вынуждена просить помощи у правительства и обратиться к российской газовой компании с просьбой об отсрочке.

«Молдовагаз» обратилась «Газпрому» с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года, сообщил Чебан. Закупочная цена российского газа в августе для Молдавии составляет более 1460 долларов за тысячу кубометров, в то время как в июне она была около 980 долларов.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

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