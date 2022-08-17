Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну

Ведущая и журналистка Ксения Собчак осталась одна с сыном в другой стране. Подтвердились слухи о том, что Константин Богомолов покинул Ксению Собчак. В настоящее время он приехал в Россию со своей дочкой Анной от Дарьи Мороз, а жену и пасынка Платона от Максима Виторгана оставил в Латвии. Режиссер пребывает в Санкт-Петербурге, куда приехал из Москвы по работе.«Отправляюсь в Питер на гастроли — первые большие гастроли Новой Бронной. На сцене великого Александринского театра мы покажем четыре последние наши премьеры», — пояснил муж Собчак своим фолловерам. Ксения же решила продолжить свой отпуск в Юрмале. Поклонники Аллы Пугачевой гадают — привезет ли ведущая оттуда интервью с ней.