Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну

Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Ведущая и журналистка Ксения Собчак осталась одна с сыном в другой стране. Подтвердились слухи о том, что Константин Богомолов покинул Ксению Собчак. В настоящее время он приехал в Россию со своей дочкой Анной от Дарьи Мороз, а жену и пасынка Платона от Максима Виторгана оставил в Латвии. Режиссер пребывает в Санкт-Петербурге, куда приехал из Москвы по работе.
«Отправляюсь в Питер на гастроли — первые большие гастроли Новой Бронной. На сцене великого Александринского театра мы покажем четыре последние наши премьеры», — пояснил муж Собчак своим фолловерам. Ксения же решила продолжить свой отпуск в Юрмале. Поклонники Аллы Пугачевой гадают — привезет ли ведущая оттуда интервью с ней.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Ксения Собчак не экономит на своем отдыхе
Ксения Собчак не экономит на своем отдыхе
Дочь Анастасии Заворотнюк раздает ее вещи
Дочь Анастасии Заворотнюк раздает ее вещи
Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт
Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать

Топ на сегодня

Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени
Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени

Еще по теме

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Собчак похорошела после родов
Сын Ксении Собчак потерял свой зуб
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой