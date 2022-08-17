На фестивале "Таврида" в Крыму прозвучали патриотические песни
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На фестивале "Таврида" в Крыму прозвучали патриотические песни

На фестивале "Таврида" в Крыму прозвучали патриотические песни

В Крыму 15 августа стартовал четвертый ежегодный творческий фестиваль "Таврида.Арт", его первый день работы завершился масштабным концертом, на котором прозвучали патриотические песни.

Самым ожидаемым гостем фестиваля стал российский исполнитель SHAMAN (псевдоним Ярослава Дронова). Музыкант открыл мероприятие, исполнив два своих главных хита - "Я русский" и "Встанем".


Зрители встретили певца овациями. Во время исполнения песни "Встанем" на сцене присутствовали сотрудники Росгвардии. Они также исполнили патриотический гимн вместе с музыкантом.

После этого SHAMAN выступил для гостей фестиваля с сольным концертом на другой площадке "Тавриды.Арт" - Серф-приют. Около часа певец исполнял для зрителей как собственными песнями, так и хиты других музыкантов.

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По материалам: uposters.ru

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