Необычный способ мести бывшему возлюбленному вызвал восхищение в сети

Вадим Карасев

Reddit: женщина отомстила бывшему возлюбленному, разрушив его отношения с друзьями

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отомстила бывшему возлюбленному, унизившему ее. По словам женщины, она разослала друзьям экс-бойфренда письмо, которое в итоге разрушило отношения мужчины с ними. Ее пост вызвал бурные обсуждения в сети: многих читателей восхитил такой необычный способ мести.

Авторша поста рассказала, что некоторое время она встречалась с мужчиной, отношения с которым сначала ей казались замечательными. «Мы проводили много времени вместе, у нас были совместные ужины, выходы в свет», — вспомнила она. Однако вскоре женщина узнала о том, что возлюбленный обманывал ее и скрывал романы на стороне. «Я поняла, что наши отношения были всего лишь игрой для него. Мое сердце было разбито», — призналась она.

После этого рассказчица решила расстаться с мужчиной и отправила ему по электронной почте прощальное письмо, в котором описала свои чувства. Вскоре ей начали приходить уведомления с ответами друзей экс-бойфренда на ее послание. Оказалось, что бывший возлюбленный отправил ее письмо своим контактам. «Они все смеялись и издевались надо мной, называли меня жалкой, писали, что я заслуживаю всю эту боль за то, что доверилась ему», — пожаловалась женщина.

Как отметила пользовательница, тогда же она и придумала план мести. Женщина написала всем друзьям экс-бойфренда письмо, в котором раскрыла их секреты и правду о том, что каждый из них думает об остальных. По ее словам, через несколько месяцев бывший возлюбленный связался с ней и попросил прощения. Мужчина сообщил, что из-за ее письма он перестал общаться с друзьями. Более того, он лишился работы, так как одним из получивших это письмо был его начальник.

«Вы в буквальном смысле разрушили его социальную жизнь и отношения с людьми всего одним сообщением. Молодец!», «У вас была прекрасная возможность для мести, и вы ею воспользовались», «Браво! И к черту всех этих людей», «Он и его друзья заслужили все это», — поддержали рассказчицу пользователи.

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