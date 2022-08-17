Никита Михалков рассказал о беременных русских мужчинах

Режиссер Никита Михалков назвал Россию оазисом. Актер в «Телеграме» заявил, что в России человек может иметь различные интимные предпочтения и никто не будет заглядывать к нему в постель. По крайней мере, со стороны государства. «Но наша страна не входит в ряд стран, активно толкающих ЛГБТ-повестку вперед. Никаких разноцветных маршей, никаких латексных парадов, никакой пропаганды новомодных половых идей», сказал Никита Михалков.По словам Михалкова, гомофобность в России намного более адекватна, чем европейская адекватность. «Нам не приходится замедлять рост наших детей, наши дети не начали считать себя не в своем теле в сотни раз чаще. У нас нет беременных мужчин, кроме киноленты. У нас нет фанатичной зеленой повестки и много-много других разноцветных примеров. Россия все больше начинает напоминать оазис здравого смысла», — сказал режиссер. В то же время Михалков попросил не расслабляться. Он заметил, что в стране хватает проблем. В частности, нужно вести борьбу с бюрократией. Напомним, что Никита Михалков — народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола и трех Государственных премий Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».