Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после столкновения двух галактик
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после столкновения двух галактик

Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после столкновения двух галактик

Очень Большой телескоп ESO (VLT) сфотографировал результат грандиозного космического столкновения — галактику NGC 7727, сообщает Европейская Южная обсерватория (ESO). Этот гигант родился от слияния двух галактик — события, которое началось около миллиарда лет назад. В центре NGC 7727 находится самая тесная из найденных на сегодня пар сверхмассивных черных дыр — два объекта, которым предстоит слиться в еще более массивную черную дыру.

При столкновении галактик отдельные звезды не сталкиваются, ведь по сравнению с размерами звезд расстояния между ними очень велики. Получаются, что сталкивающиеся галактики скорее танцуют друг вокруг друга: тяготение приводит к возникновению приливных сил, которые резко меняют вид обоих «танцующих партнеров». Звездные «хвосты», газ и пыль закручиваются вокруг обоих галактик, и в результате из них образуется новая объединенная галактика несколько неупорядоченной и восхитительно асимметричной формы. Именно это мы и видим в случае с NGC 7727.

Последствия космического столкновения прекрасно видны на этом фото галактики, полученном с фокальным редуктором и спектрографом низкой дисперсии FORS2 (FOcalReducerandlowdispersionSpectrograph 2) — приемником, смонтированным на VLTESO. Сама галактика была прежде уже была снята другим телескопом ESO; теперь на новом изображении видны более тонкие детали как внутри основного тела галактики, так и в слабых хвостах, заворачивающихся вокруг нее.

На снимке, полученном с VLT ESO, мы видим перекрученные «хвосты», образовавшиеся при слиянии двух галактик: каждая из них вырывала из другой звезды и пылевые облака. Так образовались бросающиеся в глаза длинные рукава, охватывающие NGC7277 снаружи. Часть этих ветвей испещрена звездами, которые на этом фото выглядят яркими голубовато-пурпурными пятнышками.

В самом центре галактики на снимке видны две ярких точки — еще одно красноречивое свидетельство драматического прошлого этого объекта. Ядро NGC7727 всё еще состоит из двух ядер исходных галактик, в каждом из которых находится сверхмассивная черная дыра. Эта ближайшая к нам пара сверхмассивных черных дыр расположена на расстоянии около 89 миллионов световых лет от Земли в созвездии Водолея.

Наблюдаемое расстояние между черными дырами в NGC7727 — всего примерно 1600 световых лет. Считается, что слияние галактик произошло не менее чем 250 миллионов лет назад — одно мгновение в астрономической шкале времени. Когда сливаются черные дыры, они образуют еще более массивную черную дыру.

Нашей материнской галактике, в центре которой тоже расположена сверхмассивная черная дыра, через несколько миллиардов лет тоже предстоит слияние с ее ближайшей крупной космической соседкой, галактикой в Андромеде. Возможно, картина галактики, которая образуется в результате этого слияния, будет выглядеть в чем-то похожей на космический танец, который мы видим в случае NGC7727. Выходит, эта фотография, может быть, позволяет нам заглянуть в будущее.

ESOCosmicGems) — просветительской инициативы, состоящей в фотографировании на телескопах ESO в образовательных и общественно-просветительских целях интересных, загадочных или просто красивых объектов. Программа выполняется в такое время, когда телескопы в силу разных причин не могут вести научные наблюдения. Тем не менее все данные, полученные в рамках программы, могут использоваться и в научных целях и доступны астрономам через Научный архив ESO.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь
Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную встречу с девушкой
Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную
Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после столкновения двух галактик
Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после
Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока — 2" из-за острой нехватки газа
Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока
Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань
Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного
Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ
Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации
Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS
Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum
Зои Салдана показала, как снимался "Аватар"
Зои Салдана показала, как снимался "Аватар"
Головоломка LEGO Bricktales скоро выходит на приставках Xbox, новый трейлер
Головоломка LEGO Bricktales скоро выходит на приставках Xbox, новый
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса и Lada Vesta в Иркутске
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием пассажирского

Топ на сегодня

Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины
В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса

Еще по теме

Телескоп Hubble заснял катастрофу вселенского масштаба (ФОТО)
Телескоп Хаббл получил фото галактик в процессе слияния
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал таинственную спиральную галактику (ФОТО)
Телескоп “Хаббл” продемонстрировал красоту галактики на расстоянии 60 миллионов световых лет от Земли (ФОТО)