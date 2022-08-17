Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после столкновения двух галактик

Вадим Карасев

Очень Большой телескоп ESO (VLT) сфотографировал результат грандиозного космического столкновения — галактику NGC 7727, сообщает Европейская Южная обсерватория (ESO). Этот гигант родился от слияния двух галактик — события, которое началось около миллиарда лет назад. В центре NGC 7727 находится самая тесная из найденных на сегодня пар сверхмассивных черных дыр — два объекта, которым предстоит слиться в еще более массивную черную дыру.

При столкновении галактик отдельные звезды не сталкиваются, ведь по сравнению с размерами звезд расстояния между ними очень велики. Получаются, что сталкивающиеся галактики скорее танцуют друг вокруг друга: тяготение приводит к возникновению приливных сил, которые резко меняют вид обоих «танцующих партнеров». Звездные «хвосты», газ и пыль закручиваются вокруг обоих галактик, и в результате из них образуется новая объединенная галактика несколько неупорядоченной и восхитительно асимметричной формы. Именно это мы и видим в случае с NGC 7727.

Последствия космического столкновения прекрасно видны на этом фото галактики, полученном с фокальным редуктором и спектрографом низкой дисперсии FORS2 (FOcalReducerandlowdispersionSpectrograph 2) — приемником, смонтированным на VLTESO. Сама галактика была прежде уже была снята другим телескопом ESO; теперь на новом изображении видны более тонкие детали как внутри основного тела галактики, так и в слабых хвостах, заворачивающихся вокруг нее.

На снимке, полученном с VLT ESO, мы видим перекрученные «хвосты», образовавшиеся при слиянии двух галактик: каждая из них вырывала из другой звезды и пылевые облака. Так образовались бросающиеся в глаза длинные рукава, охватывающие NGC7277 снаружи. Часть этих ветвей испещрена звездами, которые на этом фото выглядят яркими голубовато-пурпурными пятнышками.

В самом центре галактики на снимке видны две ярких точки — еще одно красноречивое свидетельство драматического прошлого этого объекта. Ядро NGC7727 всё еще состоит из двух ядер исходных галактик, в каждом из которых находится сверхмассивная черная дыра. Эта ближайшая к нам пара сверхмассивных черных дыр расположена на расстоянии около 89 миллионов световых лет от Земли в созвездии Водолея.

Наблюдаемое расстояние между черными дырами в NGC7727 — всего примерно 1600 световых лет. Считается, что слияние галактик произошло не менее чем 250 миллионов лет назад — одно мгновение в астрономической шкале времени. Когда сливаются черные дыры, они образуют еще более массивную черную дыру.

Нашей материнской галактике, в центре которой тоже расположена сверхмассивная черная дыра, через несколько миллиардов лет тоже предстоит слияние с ее ближайшей крупной космической соседкой, галактикой в Андромеде. Возможно, картина галактики, которая образуется в результате этого слияния, будет выглядеть в чем-то похожей на космический танец, который мы видим в случае NGC7727. Выходит, эта фотография, может быть, позволяет нам заглянуть в будущее.

ESOCosmicGems) — просветительской инициативы, состоящей в фотографировании на телескопах ESO в образовательных и общественно-просветительских целях интересных, загадочных или просто красивых объектов. Программа выполняется в такое время, когда телескопы в силу разных причин не могут вести научные наблюдения. Тем не менее все данные, полученные в рамках программы, могут использоваться и в научных целях и доступны астрономам через Научный архив ESO.