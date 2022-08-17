Пенсионеры, многодетные и инвалиды получили новые льготы и преференции

«Парламентская газета» публикует самые значимые законы, принятые в весеннюю сессию

В весеннюю сессию депутаты и сенаторы уделяли особое внимание поддержке самых незащищенных категорий россиян: пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот, инвалидов. В частности, были проиндексированы пенсии, сиротам без жилья дали право регистрироваться по адресу местных администраций, а родителям детей-инвалидов — бесплатно находиться с ними в стационарах.

Многодетным семьям станет проще погасить ипотеку

Многодетные семьи смогут направлять государственные выплаты на погашение ипотеки, если собственниками жилья являются не только родители, как это было прежде, но и дети. Соответствующий закон вступил в силу 14 июля.

Если в семье после 1 января 2019 года родился третий либо последующий ребенок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит. Размер выплаты, которую можно получить на эти цели, — 450 тысяч рублей. Деньги родители вправе направить на погашение кредита, взятого при покупке квартиры, готового частного дома или земельного участка для строительства жилья.





Однако прежде погасить ипотеку подобным способом могли только семьи, квартира у которых была оформлена лишь на родителей, но не на детей. И это притом что выделение долей детям в квартире является обязательным условием, если для покупки жилья и выплаты ипотеки используют средства материнского капитала. Указанную недоработку законодатели исправили в весеннюю сессию.

Закон расширяет список льготников — после его вступления в силу на поддержку могут рассчитывать семьи, где третий или последующие дети родятся в 2023 году. При этом полное или частичное погашение обязательств будет осуществляться по ипотеке, взятой до 1 июля 2024 года, тогда как сейчас это возможно по займам, оформленным до 1 июля 2023 года.

ПФР и Фонд социального страхования решено объединить

С 1 января 2023 года в России начнет работу государственный внебюджетный Фонд пенсионного и социального страхования, объединив Пенсионный фонд и ФСС.

Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: их будут назначать автоматически либо по одному заявлению, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов: после реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна», уточнил спикер.

Также парламентарии приняли сопутствующие поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты, которые установили с 2023 года единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Такое решение позволило увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По расчетам Минтруда, к 2025 году их максимальный размер вырастет в 1,5 раза.

Участники спецоперации на Украине получили статус ветеранов боевых действий

Участников операции на Украине признали ветеранами и инвалидами боевых действий. Этот же статус присвоен гражданским специалистам, оказывающим содействие в выполнении задач СВО. Закон вступил в силу 26 марта.

«Речь идет о тысячах врачей, ремонтных работников, гражданском персонале Вооруженных сил, которые своим трудом приближают мирную жизнь на территории Украины, Донецкой и Луганской республик», — пояснил один из авторов закона, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ярошук.





После вступления документа в силу они получат право на меры социальной поддержки, предусмотренные для ветеранов боевых действий. В частности, это 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг и налоговые льготы.

На внеочередном пленарном заседании 15 июля Госдума приняла закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий воен­ным ФСБ и пограничникам. Речь идет о военнослужащих Федеральной службы безопасности, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на границе и приграничной территории, прилегающей к районам проведения специальной военной операции, на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.

Сирот без жилья смогут зарегистрировать по адресу местных администраций

Детей-сирот, которые имеют право на получение жилья от государства, но у которых пока нет прописки, теперь можно будет зарегистрировать по месту нахождения местной администрации там, где они жили до совершеннолетия. Закон вступит в силу 11 января 2023 года.

Значимость документа большая: он коснется 219 тысяч детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Из-за отсутствия регистрации прежде эта категория россиян не могла получать социальные выплаты.

Кроме этого, согласно принятому закону, дети-сироты до получения собственного жилья смогут зарегистрироваться не только по адресу местной администрации, но и территориального органа местной администрации.





Найти доноров костного мозга станет проще

С 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому сведения о донорах костного мозга объединят в едином регистре. Такое решение повысит качество и доступность медицинской помощи для пациентов, нуждающихся в пересадке костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, уверена член Комитета Совета Федерации по социальной политике Оксана Хлякина.

Этот же закон существенно расширил права доноров, давших письменное добровольное согласие на изъятие своих органов и тканей для трансплантации. Они смогут пройти бесплатную диагностику, лечение, реабилитацию. Также им оплатят проезд к месту забора костного мозга и обратно. Предусмотрен запрет на изъятие органов и тканей в случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного человека, если медицинская организация не получила согласие одного из родителей или иного законного представителя.





Пенсии военным и неработающим пенсионерам проиндексировали

С 1 января военные пенсии и пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 8,6 процента. Поручение внести такие поправки в законодательство дал президент Владимир Путин.

«Это очень справедливая мера. Мы заинтересованы в скорейшем принятии закона», — подчеркнула перед рассмотрением инициативы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Позже, c 1 июня, пенсии этим категориям россиян были проиндексированы еще раз — уже на 10 процентов.





Проезд в электричках для детей с 5 до 7 лет стал бесплатным

С 22 июня дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно.

До принятия закона бесплатный проезд на электричках без посадочного места был положен детям до 5 лет, школьникам с 7 лет билеты продавали с 50-процентной скидкой. Родителям же шестилеток приходилось оплачивать их проезд в пригородных поездах полностью. Лишь в некоторых регионах стоимость проезда частично компенсировали: в 48 субъектах были предусмотрены скидки от 50 до 75 процентов.

Теперь льгота для шестилеток будет действовать во всех регионах. Для ее получения необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Образование перестали считать услугой

14 июля президент Владимир Путин подписал закон, исключивший из законодательства понятие «образовательная услуга». Такое решение, по мнению законодателей, повысит престиж профессии учителя. Документ вступил в силу 25 июля. Закон разработали по поручению президента Владимира Путина, напомнила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, соавтор документа Алена Аршинова.

«24 сентября 2021 года была встреча президента с педагогами, и учителя сказали, что понятие «образовательная услуга» не прибавляет им авторитета в образовательной среде и среди родителей. Они попросили убрать эту формулировку», — сказала она.

В России и СССР всегда было особое отношение к педагогам. Советская система образования считалась лучшей в мире. Ее главным принципом было развитие творческого взаимодействия учителей и учеников, поэтому к преподавателям относились как к уважаемым наставникам, мудрым помощникам, напомнил один из авторов законопроекта, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. В 1990-е годы в отечественную модель образования «по методичкам Сороса внедрили правила ростовщичества, торговли и товарно-денежных отношений», а принятие законопроекта завершит западный эксперимент над российским образованием, написал он в своем телеграм-канале.





Группы продленного дня заработают по единым правилам

С 25 июля к работе групп продленного дня в школах установили единые требования.

Прежде закон об образовании предусматривал только саму возможность создания в школах групп продленного дня. Как результат — только в четверти из 39 623 тысяч российских школ работала продленка. При этом во многих учебных заведениях там не была предусмотрена самостоятельная подготовка домашнего задания детьми, а это чревато перегрузкой учащихся.

Новые нормы установили, что решение об открытии группы продленного дня школа должна принимать с учетом мнения родительского сообщества. Также предписано, что на продленке школьники будут выполнять домашние задания, смогут заниматься спортом в секциях, получать дополнительные знания в кружках, посещать выставки и концерты.

Подрабатывающим подросткам-льготникам сохранили доплаты к пенсиям

С 27 апреля детям-инвалидам и детям, потерявшим кормильца, продолжают начислять доплаты к пенсиям, которых до принятия соответствующего закона их лишали во время подработок.

К пенсии по потере кормильца, размер которой ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, дополнительно выплачивается социальная доплата. Средний размер федеральной социальной доплаты составляет 2,1 тысячи рублей, средний размер региональной социальной доплаты — 5,1 тысячи рублей. Прежде даже при временном трудоустройстве подростки такой доплаты лишались. И это законодатели посчитали несправедливым.





«Временное трудоустройство подростков в свободное от учебы время, на наш взгляд, не является постоянной занятостью, трудовой деятельностью, а дает им возможность профессиональной ориентации и трудовой адаптации, формирует у них трудовые навыки, профилактирует безнадзорность», — подчеркнула один из авторов закона, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Получить соцподдержку стало проще

Выявлять россиян, нуждающихся в социальной помощи, будут с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения, после этого государство будет информировать граждан о том, какие льготы и пособия им положены. Соответствующий закон вступил в силу 8 июня.

От самого получателя льготы в итоге потребуется только соответствующее заявление. Всю необходимую информацию для назначения пособия, включая сведения о финансовом и имущественном положении претендента, органы соцзащиты возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения.

А с 1 января 2023 года близкие родственники или законные представители смогут бесплатно находиться в стационаре вместе с детьми-инвалидами вне зависимости от возраста несовершеннолетних и без дополнительных медицинских показаний. Соответствующий закон подписан президентом 14 июля.





До принятия данного закона дети-инвалиды, попавшие в больницу, не всегда могли рассчитывать на то, что кто-то из родных будет находиться с ними круглосуточно. Родственники имели право на бесплатную койку и питание в больнице, если ребенку еще не было четырех лет или если для сопровождения маленького пациента были медицинские показания.

Новые нормы действительно необходимы родителям детей с ограниченными возможностями, ведь никто лучше родных ребенка не сможет за ним ухаживать, уверен председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Депутат уточнил, что с просьбой принять этот документ к парламентариям обращались родители детей-инвалидов.

К строительству приютов для животных привлекут частных инвесторов

Теперь бизнес смогут привлечь к строительству приютов для животных, заключив с ним концессионное соглашение или договор о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Такой закон вступил в силу 15 июня.

Потребность регионов в приютах для животных обеспечена только на четверть, а в более чем десятке субъектов нет ни одного такого заведения, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Причина этого — недостаточное финансирование. При этом ни органы государственной власти, ни муниципальные власти не могут сегодня заключать соглашения о государственно-частном партнерстве на строительство приютов для бездомных животных. Это связано с тем, что такие приюты не включены в перечень объектов соглашений о ГЧП, определенный федеральным законодательством.

Данный закон позволит создавать приюты для животных в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства и привлекать к их строительству частных инвесторов. Благодаря механизму ГЧП муниципалитеты, к примеру, смогут в упрощенном порядке выделять землю для строительства приютов и подводить коммуникации.

Название для Всероссийского движения детей и молодежи выберут в декабре

Закон о создании движения вступил в силу 14 июля. Вступить в организацию смогут как несовершеннолетние школьники, так и студенты до 18 лет. Его первичные отделения будут создавать в школах, колледжах, детских домах и других организациях.

Первоначально назвать движение планировали «Большая перемена», однако такое решение устроило не всех. В итоге парламентарии решили не прописывать название и дать право участникам самостоятельно придумать его.

Окончательное решение о названии нового общероссийского движения детей и молодежи примут в декабре 2022 года, сообщил ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

По словам одного из авторов инициативы о новом движении, депутата Артема Метелева, Правительство будет ежегодно выделять субсидии в объемах, которые необходимы движению. Деньги пойдут на форумы, стажировки, образовательные программы, путешествия по России, смены в детских лагерях, а региональным отделениям смогут выделять деньги из местных бюджетов.



