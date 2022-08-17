Певица Слава рассказала о своих страданиях
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Певица Слава рассказала о своих страданиях

Певица Слава рассказала о своих страданиях
Певица Слава решилась на серьезные перемены. Артистка известна своим поклонникам как позитивный человек. Артистка всегда улыбается и с юмором рассказывает о личном. На самом же деле звезда давно страдает депрессией. Уже несколько лет Слава не может справиться со своим состоянием. На фоне депрессии певица набрала вес. Она пожаловалась, что никак не может похудеть. Кстати, в апреле этого года артистка попыталась вернуть былые формы. Ради съемок в новом клипе Слава села на диету. Целую неделю звезда употребляла в пищу брокколи, куриную грудку и огурцы. Но после съемок все же вернулась к своему привычному рациону. По ее признанию, при виде вкусной еды Слава забывает о диете и ограничениях и пускается во все тяжкие.
Сланевскую поддерживают родные и любимая работа. В ней звезда нашла настоящую отдушину, полностью погрузившись в организацию концертов и запись новых песен. Был период, когда певицу не спасало даже творчество. Она признавалась, что несколько раз отменяла записи в музыкальной студии, не решаясь приступить к работе. Какие события в жизни послужили толчком для возникновения депрессии, она не уточнила, однако сейчас Сланевская решилась на радикальные меры. Правда, какими они будут, не озвучила. Впрочем, ясно, что звезда настроена весьма решительно. Об этом Слава сообщила своим поклонникам в социальных сетях. «Девчата и ребята. В последние несколько лет со мной происходило кое-что не очень хорошее, депрессия нарастала с каждым днем, только встречи с вами и мое любимое дело спасали. И я решила поменять все к чертовой матери. Скоро все расскажу», — пообещала знаменитость.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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