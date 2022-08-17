Почему Курбан Омаров не общается с дочкой?

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись больше года назад. Экс-супруг телеведущейпостоянно пишет в социальных сетях, как скучает по дочери. Но Ксения уверяет, что Курбан сам не горит желанием общаться с ребёнком. Недавно он объяснил почему.

По словам бывшего супруги Бородиной, сейчас ему с дочкой общаться тяжело, потому что она ещё маленькая. Когда она подрастёт, тогда Курбан будет встречаться с ней чаще.

А вот 14 летний сыном Курбан проводит очень много времени и подолгу с ним разговаривает. Папе и мальчику вместе интересно, комфортно и весело.

«К сожалению, с дочкой мне сейчас сложновато, хотя её очень не хватает». - пишет Курбанов в социальных сетях. – «Жду, когда она вырастет».

До какого возраста будет ждать, Омаров не уточнил. Но явно это произойдёт не в ближайшие несколько месяцев.





Ксения же, напротив, проводит с дочками много времени, тем более сейчас, когда у них каникулы. Мама старается чаще вывозить девочек в отпуск, показывает много интересных мест. Она просит не обращать внимания на слова своего экс-мужа в сетях, потому что его слова расходятся с действиями.

Отметим, что Курбан находится в прекрасных отношениях со своей первой супругой, поэтому не удивительно, что он часто общается с сыном. А вот с Ксенией он в состоянии холодной войны: Бородина даже просила его связываться с няней, а не с ней, когда он хочет увидеть свою дочку.