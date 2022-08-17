Подборка фильмов, которые получили "Золотую пальмовую ветвь" с 2001 по 2021 год (19 фото)
Сегодня, 16:55 Вадим КарасевМногие предвзято относятся к фестивальному и авторскому кино. Мол, это наверняка будет нудный или авангардный арт-хаус, от которого можно с ума сойти. Да, такие фильмы. безусловно, есть и они рассчитаны на весьма узкий круг киноэстетов. Однако, это не значит, что "Золотую пальмовую ветвь" выигрывают только такие работы. Предлагаем ознакомиться с подборкой действительно крутых фильмов, которые взяли "золото" Канн с 2001 по 2021 год. Важно отметить, что эти кинокартины вполне доступны для массового зрителя в отличие от голливудских коммерческих проектов. Они очень тонко и художественно раскрывают сложные темы, которые найдут отклик в каждом зрителе. Если вам надоели очередные кинокомиксы и "форсажи", предлагаем глянуть эту подборку.
2001 год — «Комната сына» (Италия)
Режиссёр: Нанни Моретти.
О чём: о потере ребёнка.
Кинопоиск: 6.6; IMDb: 7.3
2002 год — «Пианист»
Режиссёр: Роман Полански.
О чём: о польском музыканте, попавшем в нацистский концлагерь.
Кинопоиск: 8.5; IMDb: 8.5
2003 год — «Слон»
Режиссёр: Гас Ван Сент.
О чём: о шутинге в школе.
Кинопоиск: 6.4; IMDb: 7.1
2005 год — «Дитя» (Бельгия)
Режиссёры: Братья Дарденн.
О чём: о молодой паре с ребёнком, тяжёлом финансовом положении и ужасных жизненных выборах.
Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.4
2006 год — «Ветер, который качает вереск»
Режиссёр: Кен Лоуч.
О чём: о войне за независимость Ирландии в начале 1920-х годов.
Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5
2007 год — «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (Румыния)
Режиссёр: Кристиан Мунджиу.
О чём: об аборте.
Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.9
2008 год — Класс (Франция)
Режиссёр: Лоран Канте.
О чём: о преподавании в неблагополучном районе Парижа.
Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.5
2009 год — «Белая лента» (Германия)
Режиссёр: Михаэль Ханеке.
О чём: о загадочном несчастном случае в немецкой деревне накануне Первой мировой войны.
Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.8
2010 год — «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Таиланд)
Режиссёр: Апичатпонг Верасетакул.
О чём: о последних днях человека и некоторых мистических событиях.
Кинопоиск: 5.8; IMDb: 6.7
2011 год — «Древо жизни»
Режиссёр: Терренс Малик.
О чём: о воспоминаниях взрослого человека о своём детстве и разном подходе родителей к его воспитанию.
Кинопоиск: 6.6; IMDb: 6.8
2012 год — «Любовь» (Франция)
Режиссёр: Михаэль Ханеке.
О чём: о пожилой паре и их счастливой жизни, которая подходит к концу.
Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.9
2013 год — «Жизнь Адель» (Франция)
Режиссёр: Абделлатиф Кешиш.
О чём: о девочке-подростке, которая сталкивается со своей первой в жизни любовью.
Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.7
2014 год — «Зимняя спячка» (Турция)
Режиссёр: Нури Бильге Джейлан.
О чём: о не ладящих родственниках, застрявших в гостинице из-за снегопада.
Кинопоиск: 7.1; IMDb: 8.0
2015 год — Дипан (Франция)
Режиссёр: Жак Одиар.
О чём: об эмигрантах — мужчине и женщине с ребёнком, которые выдают себя за семью, чтобы получить убежище во Франции.
Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.2
2016 год — «Я, Дэниел Блэйк»
Режиссёр: Кен Лоуч.
О чём: о работяге, который потерял возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь и вынужден бороться с автоматизированной бюрократией за право получать социальную помощь.
Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.8
2017 год — «Квадрат» (Швеция)
Режиссёр: Рубен Эстлунд.
О чём: о попытках богатого и успешного мужчины вернуть украденные вещи в бедном районе Стокгольма.
Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.2
2018 год — «Магазинные воришки» (Япония)
Режиссёр: Хирокадзу Корээда.
О чём: о бедной, но счастливой семье, члены которой прибегают к воровству и однажды даже воруют маленькую девочку.
Кинопоиск: 7.4; IMDb: 7.9
2019 год — «Паразиты» (Южная Корея)
Режиссёр: Пон Джун-хо.
О чём: о взаимодействии двух южнокорейских семей с разным социальным статусом.
Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.5
2021 год — «Титан» (Франция)
Режиссёр: Жюлия Дюкурно.
О чём: о безумных и шокирующих приключениях девушки по имени Алексия.
Кинопоиск: 5.9; IMDb: 6.6
По материалам: триникси