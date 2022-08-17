Подборка фильмов, которые получили "Золотую пальмовую ветвь" с 2001 по 2021 год (19 фото)
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Подборка фильмов, которые получили "Золотую пальмовую ветвь" с 2001 по 2021 год (19 фото)

2001 год — «Комната сына» (Италия)Многие предвзято относятся к фестивальному и авторскому кино. Мол, это наверняка будет нудный или авангардный арт-хаус, от которого можно с ума сойти. Да, такие фильмы. безусловно, есть и они рассчитаны на весьма узкий круг киноэстетов. Однако, это не значит, что "Золотую пальмовую ветвь" выигрывают только такие работы. Предлагаем ознакомиться с подборкой действительно крутых фильмов, которые взяли "золото" Канн с 2001 по 2021 год. Важно отметить, что эти кинокартины вполне доступны для массового зрителя в отличие от голливудских коммерческих проектов. Они очень тонко и художественно раскрывают сложные темы, которые найдут отклик в каждом зрителе. Если вам надоели очередные кинокомиксы и "форсажи", предлагаем глянуть эту подборку.

2001 год — «Комната сына» (Италия)


Режиссёр: Нанни Моретти.

О чём: о потере ребёнка.

Кинопоиск: 6.6; IMDb: 7.3

2002 год — «Пианист»

2002 год — «Пианист»
Режиссёр: Роман Полански.

О чём: о польском музыканте, попавшем в нацистский концлагерь.

Кинопоиск: 8.5; IMDb: 8.5

2003 год — «Слон»

2003 год — «Слон»
Режиссёр: Гас Ван Сент.

О чём: о шутинге в школе.

Кинопоиск: 6.4; IMDb: 7.1

2005 год — «Дитя» (Бельгия)

2005 год — «Дитя» (Бельгия)
Режиссёры: Братья Дарденн.

О чём: о молодой паре с ребёнком, тяжёлом финансовом положении и ужасных жизненных выборах.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.4

2006 год — «Ветер, который качает вереск»

2006 год — «Ветер, который качает вереск»
Режиссёр: Кен Лоуч.

О чём: о войне за независимость Ирландии в начале 1920-х годов.

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5

2007 год — «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (Румыния)

2007 год — «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (Румыния)
Режиссёр: Кристиан Мунджиу.

О чём: об аборте.

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.9

2008 год — Класс (Франция)

2008 год — Класс (Франция)
Режиссёр: Лоран Канте.

О чём: о преподавании в неблагополучном районе Парижа.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.5

2009 год — «Белая лента» (Германия)

2009 год — «Белая лента» (Германия)
Режиссёр: Михаэль Ханеке.

О чём: о загадочном несчастном случае в немецкой деревне накануне Первой мировой войны.

Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.8

2010 год — «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Таиланд)

2010 год — «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Таиланд)
Режиссёр: Апичатпонг Верасетакул.

О чём: о последних днях человека и некоторых мистических событиях.

Кинопоиск: 5.8; IMDb: 6.7

2011 год — «Древо жизни»

2011 год — «Древо жизни»
Режиссёр: Терренс Малик.

О чём: о воспоминаниях взрослого человека о своём детстве и разном подходе родителей к его воспитанию.

Кинопоиск: 6.6; IMDb: 6.8

2012 год — «Любовь» (Франция)

2012 год — «Любовь» (Франция)
Режиссёр: Михаэль Ханеке.

О чём: о пожилой паре и их счастливой жизни, которая подходит к концу.

Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.9

2013 год — «Жизнь Адель» (Франция)

2013 год — «Жизнь Адель» (Франция)
Режиссёр: Абделлатиф Кешиш.

О чём: о девочке-подростке, которая сталкивается со своей первой в жизни любовью.

Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.7

2014 год — «Зимняя спячка» (Турция)

2014 год — «Зимняя спячка» (Турция)
Режиссёр: Нури Бильге Джейлан.

О чём: о не ладящих родственниках, застрявших в гостинице из-за снегопада.

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 8.0

2015 год — Дипан (Франция)

2015 год — Дипан (Франция)
Режиссёр: Жак Одиар.

О чём: об эмигрантах — мужчине и женщине с ребёнком, которые выдают себя за семью, чтобы получить убежище во Франции.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.2

2016 год — «Я, Дэниел Блэйк»

2016 год — «Я, Дэниел Блэйк»
Режиссёр: Кен Лоуч.

О чём: о работяге, который потерял возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь и вынужден бороться с автоматизированной бюрократией за право получать социальную помощь.

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.8

2017 год — «Квадрат» (Швеция)

2017 год — «Квадрат» (Швеция)
Режиссёр: Рубен Эстлунд.

О чём: о попытках богатого и успешного мужчины вернуть украденные вещи в бедном районе Стокгольма.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.2

2018 год — «Магазинные воришки» (Япония)

2018 год — «Магазинные воришки» (Япония)
Режиссёр: Хирокадзу Корээда.

О чём: о бедной, но счастливой семье, члены которой прибегают к воровству и однажды даже воруют маленькую девочку.

Кинопоиск: 7.4; IMDb: 7.9

2019 год — «Паразиты» (Южная Корея)

2019 год — «Паразиты» (Южная Корея)
Режиссёр: Пон Джун-хо.

О чём: о взаимодействии двух южнокорейских семей с разным социальным статусом.

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.5

2021 год — «Титан» (Франция)

2021 год — «Титан» (Франция)
Режиссёр: Жюлия Дюкурно.

О чём: о безумных и шокирующих приключениях девушки по имени Алексия.

Кинопоиск: 5.9; IMDb: 6.6
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По материалам: триникси

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