Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожара
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Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожара

Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожараВ Испании 20 человек получили ожоги, выбравшись из заблокированного лесным пожаром поезда

Во время лесных пожаров в Испании, поезд с пассажирами попал в огненную ловушку. Среди выбравшихся в панике из поезда насчитывается 20 пострадавших, трое пассажиров получили серьезные ожоги, уточняет газета The Guardian.

Поезд, следовавший из города Сагунто в Сарагосу (провинция Валенсия), встретил на пути стену огня и остановился. Машинист включил задний ход, но часть пассажиров охватила паника, из-за чего они принялись разбивать окна и выбираться из поезда. «Как только они увидели, что окружены огнем, они вернулись в поезд, и некоторые из них получили ожоги», — сказал представитель испанской железнодорожной компании Renfe.

Пострадавших эвакуировали на этом же поезде. Три человека были эвакуированы на вертолетах и доставлены в близлежащие больницы, их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что наиболее пострадавшей от вызванных засухой разрушительных природных пожаров оказалась Испания. По данным программы Евросоюза (ЕС) по наблюдению Земли Copernicus, на эту страну пришлось почти 40 процентов выжженной пламенем земли.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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