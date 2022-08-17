Показали первый тизер сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2: Stay Human

Вадим Карасев





Студия Techland опубликовала первый тизер сюжетного дополнения для игры Dying Light 2: Stay Human, которое получило название Bloody Ties. Само дополнение пока не имеет точной даты релиза, но разработчики обещают больше о нем рассказать в рамках стартового шоу Gamescom, которое начнется 23 августа в 21:00 по московскому времени.

Судя по тизеру, игроков в DLC Bloody Ties для Dying Light 2: Stay Human ждут сражения с зомби на арене. Напомним, изначально это дополнение должно было выйти еще в июне 2022 года, но позже разработчики сообщили, что переносят его выход на сентябрь.

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Студия Techland намерена поддерживать Dying Light 2: Stay Human платными и бесплатными DLC не менее 5 лет.