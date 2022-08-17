Порывай не защитила Тарзана
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Порывай не защитила Тарзана

Порывай не защитила Тарзана

После начала спецоперации на территории Украины все звёзды разделились на два лагеря. Украинские исполнители осуждают российских за то, что те поддерживают действия властей. Таковой оказалась и певица украинского происхождения Ирина Билык.

Её концерт и посетила мать Наташи Королёвой Людмила Порывай. После выступления Людмила поднялась на сцену, чтобы выразить восхищение и любовь творчеству артистки, но вместо благодарности нарвалась на негатив.

Ирина решила высказать Людмиле за слова её зятя Сергея Глушко, больше известного как Тарзан. Артистка не стала стесняться в выражениях, и на всю публику спросила: «Моя очаровательная, ваш зять оказался г***м?».

Людмила не нашлась, что ответить, поэтому стояла на сцене и просто улыбалась, качая головой. Она не стала защищать мужа своей дочери, но, стоит отметить, что и не оскорбила его. Напомним, что Сергей не раз высказывал свою политическую позицию, говоря, что поддерживает действия российских властей. Украинское происхождение супруги его не остановило.



Действия Людмилы очень не понравились фанатам Тарзана. Они стали оставлять негативные комментарии под новостью:

«Кем бы ты была, если бы не твой зять?», «Как так можно, просто слушать критику в адрес родного человека, и не возразить?», «То есть получается, что если Тарзан не согласен с мнением Ирины Билык, то он не человек?», «Мама Люда, давай, до свидания. Тебе больше нечего делать в России».

Сам Сергей Глушко данные действия своей тёщи пока не комментировал. Известно, что он очень счастлив со своей супругой и всегда ей восхищается. Несмотря на тяжелую ситуацию в семье, с изменами, а также воровством драгоценностей Наташи, супруги смогли сохранить семью и продолжают жить счастливо в браке.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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