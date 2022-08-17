Посол заявил о «парализованном» диалоге России и США

Вадим Карасев

Посол России в США Антонов заявил, что диалог Москвы и Вашингтона сейчас парализован

Двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном на данный момент парализован. Так оценил взаимодействие двух стран посол Росси в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован», — рассказал посол. Он добавил, что от ухудшения отношения страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. По словам Антонова, контакты России и США носят единичный характер.

Ранее Антонов заявил, что США ведут охоту на россиян за рубежом. По его словам, с 2008 года по наши дни американские власти арестовали 58 граждан России по всему миру. «Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», — указал посол.