Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах
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Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах

Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах

Правительство Польши обмануло собственных граждан, обещая обеспечить страну достаточным запасом газа на зиму, – топлива хватит только до декабря. Об этом сообщает местное издание Onet.pl.

Как утверждают авторы материала, Варшава не только сама оказалась не способна заготовить запасы газа на зиму, но и отказалась от плана Еврокомиссии по экономии газа. Журналисты прогнозируют, что это сыграет злую шутку с правительством уже в декабре.


"Все заверения правительства о том, что Польша обеспечена газом, оказались из разряда "желаемое". Более того, основываясь на этой иллюзии, страна отвергла план Еврокомиссии и заявила, что не будет экономить свой газ и делиться им. Из-за этого топливо закончится в декабре", — пишут авторы.

Так, даже если Польша захочет экстренно восстановить недостающие запасы газа, у руководства страны этого не получится, поскольку за голубым топливом в Европе выстроилась целая очередь из стран. Например, по трубопроводу Baltic Pipe нет возможности направлять достаточный объем газа: норвежская компания Aker BP ничего не обещает Варшаве и наращивать добычу не собирается, а датская Ørsted объявила о смещении сроков реализации соглашения с восточноевропейской республикой на полтора года.

Ранее польский топливный концерн ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цены на природный газ по итогам нынешнего года. Ухудшение ситуации связано с прекращением поставок топлива "Газпромом" по "Северному потоку". Концерн также ждет роста цен на электроэнергию в 2,6 раза - до уровня более 1000 злотых за МВт/ч. Такая тенденция обусловлена сохраняющимися очень высокими ценами на газ и уголь из-за геополитической ситуации и высокими ценами квот на выбросы CO2.

В начале лета в Польше государство разрешило гражданам с целью самостоятельного отопления дома собирать в лесу опавшие ветки и сучья. Тем не менее даже за хворост жителям республики придется заплатить: тариф – 30 злотых (около $7) за кубометр ресурса. Проблемы с энергоносителями в Польше начались после того, как "Газпром" прекратил поставки газа в страну вследствие отказа властей оплачивать счета в рублях. В "Газпроме" предупредили, что, если Польша, выступающая в роли транзитной страны, попытается отбирать топливо для своих нужд из транзитных объемов в третьи страны, "поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

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По материалам: uposters.ru

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