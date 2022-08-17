Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области
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Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области

Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области

Президент РФ Владимир Путин обещал поддержать важные программы для развития Тамбовской области. Об этом глава государства сказал сегодня, 16 августа, в рамках сеанса конференц-связи с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым.

В беседе с президентом глава Тамбовской области рассказал, чем живет регион, каков потенциал развития территории, а также о существующих проблемах и о путях их решения.


Свой доклад Егоров начал с того, что область всецело поддерживает проведение специальной военной операции. Уже через неделю после ее начала регион отправил первый гуманитарный груз, а сейчас помощь в ДНР и ЛНР отправляется регулярно.

По словам Егорова, сбор помощи ведется сразу по нескольким направлениям. В рамках проекта Народного фронта "Всё для Победы" создан и работает собственный подпроект "Тамбовский колхозник". Это название имеет для Тамбовской области огромное историческое значение, поскольку именно такое название носили танковая колонна и воздушная эскадрилья, построенные в годы Великой Отечественной войны на пожертвования тамбовских крестьян. К началу августа сумма переводов в Фонд достигла 40 млн рублей. Помимо проекта "Тамбовский колхозник", собрано 20 млн рублей и более 240 тонн гуманитарного груза. Кроме того, Тамбовское региональное отделение "Единой России" организовало 19 гуманитарных рейсов на территорию ЛДНР и отправило свыше 200 тонн помощи.

Сегодня Тамбовская область уже приняла свыше 2500 беженцев, но на этом помощь не заканчивается – регион активно включился в работу по восстановлению Новоайдарского района ЛНР.

Вместе с тем врио главы администрации Тамбовской области отметил, что и самые важные проблемы на своей территории не остаются без внимания.

Егоров рассказал об успехах в аграрном секторе экономики. В этом году президент поручил собрать в России 130 миллионов тонн зерна. На сегодня Тамбовская область уже собрала более 2 млн тонн. Наблюдается устойчивый рост мясного животноводства - по этому показателю регион находится на втором месте в России.

"Если говорить про нашу промышленность – мы регион сельскохозяйственный, но промышленность тоже есть, – доля Тамбовской области в общероссийском производстве отдельных видов промышленной продукции весьма значительна. Мы производим, хотелось бы отметить, сто процентов органических пигментов, красителей и оптических отбеливателей в России. Большую часть продукции отправляем за границу", - отметил Егоров.

Глава региона подчеркнул, что Тамбовская область - активный участник программы импортозамещения. На Тамбовском пороховом заводе начали выпускать нитриловые, латексные и неопреновые перчатки. В настоящее время российские предприятия лишь на 10 % покрывают потребность в данном товаре. После выхода на проектную мощность будет замещено более 50% всего объема потребляемой иностранной продукции.


Егоров подробно рассказал и о реализации нацпроектов на территории области, благодаря чему строятся школы, больницы, дороги, уделяется внимание благоустройству.

Врио главы Тамбовской области сделал упор на ряд проблем, которые невозможно решить без федеральной помощи. В частности, обратил внимание президента на одну из самых острых тамбовских проблем - нехватку чистой воды. Регион участвует во всех мерах поддержки, но этих средств все равно недостаточно. Егоров подчеркнул, что в регионе требуется полная реновация системы водоснабжения. Уже сейчас дополнительно разработана проектно-сметная документация на общую сумму около 500 млн рублей. В последующие годы будет подготовлена документация еще на 2,5 млрд рублей.

Выслушав доклад главы Тамбовщины, президент отметил, что работа по всем перечисленным направлениям ведется весьма удовлетворительно.

"Область демонстрирует устойчивый рост. Работа ведется весьма удовлетворительно, доля аварийного жилья в регионе ниже, чем по стране. Безработица ниже, чем по стране. Ваши просьбы по общественному транспорту, коммунальной технике, чистой воде направим в Правительство. Хочу пожелать Вам успехов. Все идет стабильно. Так держать!", - резюмировал глава государства.

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По материалам: uposters.ru

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