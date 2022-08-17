Резник рассказал, почему Алла Пугачева уехала за рубеж
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Резник рассказал, почему Алла Пугачева уехала за рубеж

Резник рассказал, почему Алла Пугачева уехала за рубеж
Певица Алла Пугачева проводит лето за границей. Как известно, Алла Пугачева уже больше полугода живет за границей. Каждый ее шаг рассматривают под микроскопом. Среди них немало тех, кто ругает певицу за ее решение покинуть Россия с мужем и детьми. Но хватает и тех, кто выражает уверенность: Примадонна улетела лишь на время, она обязательно вернется осенью, когда близняшкам, Лизе и Гарри, нужно будет идти в школу. Тем более, уже не раз говорилось, что Алла Борисовна улетела по весьма уважительной причине: она решает за рубежом свои проблемы со здоровьем. Так считает и поэт-песенник Илья Резник, давний коллега и друг Пугачевой.  Он заявил, что Примадонна обязательно должна вернуться в Россию, а её отъезд связан с недоступностью лекарств на фоне санкционного давления.
«Вы должны понимать, что Алле сейчас немало лет. В связи с санкциями с медицинскими препаратами в России сейчас трудно. Я лично сам столкнулся с дефицитом лекарств. К счастью, помогают многие люди, чтобы обеспечить меня и родителей Иры необходимыми медикаментами. Но я прилагаю огромные усилия и большие деньги трачу на то, чтобы достать все лекарства, которые нам нужны. А Алла решила, что ей именно сейчас будет лучше находиться за границей, под контролем врачей», — рассказал Илья Резник в интервью Prozvezd про состояние Пугачевой, и пожелал ей дожить до 120 лет. Он выразил уверенность, что вскоре певица вернётся в Россию и они споют вместе. «Быть может, даже на моем грядущем юбилее в Кремле!» — добавил Резник.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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