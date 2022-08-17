Родителям могут выплачивать миллион за ребенка

Общественная палата выступила с новой инициативой. В России предложили кардинально решить вопрос с увеличением рождаемости и выплачивать родителям по 1 млн рублей за третьего и последующих детей. С такой инициативой выступила Общественная палата. Письмо об этом направлено главе рабочей группы «Социальная политика» в Госсовете РФ Андрею Никитину. Как заявил представитель Общественной палаты Сергей Рыбальченко, введение в России семейного капитала в размере миллиона на ребенка приведет к рождению более 100 000 детей каждый год. Эксперт также заявил, что для решения демографических проблем нужно увеличить ежемесячное пособие для беременных до уровня прожиточного минимума. Новые выплаты будут получать только те, кто вынашивает третьего ребенка и последующих малышей, а также женщины до 30 лет. При этом выплачиваемые суммы не должны зависеть от общего дохода семьи. Также Общественная палата считает необходимым расширить возможности использования материнского капитала. Если в семье появился третий и последующие дети, то сертификат можно потратить в том числе и на автомобиль. Еще одной мерой поддержки многодетных семей могла бы стать субсидия на образование в размере 250 000 рублей. Инициаторы новых идей уже сделали расчеты и выяснили, что если все предлагаемое будет реализовано в последующие два года, то в России за это время родится на 1,6 млн детей больше. «Прирост всех рождений в России составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году, когда он составил 9% к 2006 году», — цитирует Рыбальченко «Известия». Ранее в Госдуме был принят закон, который разрешает тратить материнский капитал на частные детские сады. Также депутаты рассматривали возможность оплаты сертификатом нового автомобиля производства России.