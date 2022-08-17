Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт

Вадим Карасев

Евгений Ромашов около четырёх лет провёл под прицелами камер на телестройке, в связи с чем, как и большинству участников Дом-2 ему крайне сложно перестроить свой образ жизни. И на проект уже вряд ли вернёшься, ведь в отремонтированную комнату молодожёнов уже давно заселились Кристина Бузынбалтэ и Иван Барзиков.Помимо этого, приспосабливаться к «взрослой» и самостоятельной жизни ему приходиться не в одиночку, а в компании с молодой супругой, вместе с которой они так неожиданно решили уйти с Дом-2.В итоге Настя начала осваивать все особенности профессии блогера, а Женя тем временем решил вернуться к концертной деятельности. Бигриной также удалось найти для них хорошую съемную квартиру, поэтому теперь они пытаются организовать собственный был без телекамер и постоянно полного холодильника. Им ещё многое предстоит узнать и освоить, но если они переживут это вместе, то их отношения лишь укрепятся.