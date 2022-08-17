Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт
Сегодня, 01:20 Вадим Карасев
Бывшие участники Дом-2 Анастасия Бигрина и Евгений Ромашов вынуждены с нуля учиться организовывать свой быт за пределами проекта, на съемной квартире, где нет преимуществ в виде вечно полного холодильника. Евгений Ромашов около четырёх лет провёл под прицелами камер на телестройке, в связи с чем, как и большинству участников Дом-2 ему крайне сложно перестроить свой образ жизни. И на проект уже вряд ли вернёшься, ведь в отремонтированную комнату молодожёнов уже давно заселились Кристина Бузынбалтэ и Иван Барзиков.
Помимо этого, приспосабливаться к «взрослой» и самостоятельной жизни ему приходиться не в одиночку, а в компании с молодой супругой, вместе с которой они так неожиданно решили уйти с Дом-2.
В итоге Настя начала осваивать все особенности профессии блогера, а Женя тем временем решил вернуться к концертной деятельности. Бигриной также удалось найти для них хорошую съемную квартиру, поэтому теперь они пытаются организовать собственный был без телекамер и постоянно полного холодильника. Им ещё многое предстоит узнать и освоить, но если они переживут это вместе, то их отношения лишь укрепятся.
По материалам: life-dom2