Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт
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Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт

Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт
Бывшие участники Дом-2 Анастасия Бигрина и Евгений Ромашов вынуждены с нуля учиться организовывать свой быт за пределами проекта, на съемной квартире, где нет преимуществ в виде вечно полного холодильника. Евгений Ромашов около четырёх лет провёл под прицелами камер на телестройке, в связи с чем, как и большинству участников Дом-2 ему крайне сложно перестроить свой образ жизни. И на проект уже вряд ли вернёшься, ведь в отремонтированную комнату молодожёнов уже давно заселились Кристина Бузынбалтэ и Иван Барзиков.

Помимо этого, приспосабливаться к «взрослой» и самостоятельной жизни ему приходиться не в одиночку, а в компании с молодой супругой, вместе с которой они так неожиданно решили уйти с Дом-2.

В итоге Настя начала осваивать все особенности профессии блогера, а Женя тем временем решил вернуться к концертной деятельности. Бигриной также удалось найти для них хорошую съемную квартиру, поэтому теперь они пытаются организовать собственный был без телекамер и постоянно полного холодильника. Им ещё многое предстоит узнать и освоить, но если они переживут это вместе, то их отношения лишь укрепятся.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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