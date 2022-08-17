Россиянин попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянин попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился

Россиянин попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился

Россиянин попросил диджея поставить украинскую песню и поплатилсяВ Крыму посетитель караоке-бара попросил диджея поставить украинскую песню и получил штраф

В крымском поселке Щелкино посетитель караоке-бара «Краб» попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился за это. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина заказал композицию «Дикое поле», в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации Вооруженных сил России и символика полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), пояснили в Ленинском районном суде Крыма.

Россиянин на суде признал вину. Свой поступок он объяснил сильным алкогольным опьянением. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, диджей крымского караоке-бара получил 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что учительницу в Южноуральске наказали за дискредитацию военных и негативные высказывания о специальной военной операции России на уроке. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года
В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
Показали первый тизер сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2: Stay Human
Показали первый тизер сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2:
В результате ДТП в Марокко погибли десятки человек
В результате ДТП в Марокко погибли десятки человек
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
Дочку Анастасии Заворотнюк уговаривали продать маму, больную раком
Дочку Анастасии Заворотнюк уговаривали продать маму, больную раком
Стас Михайлов показал дочь - именинницу и красавицу
Стас Михайлов показал дочь - именинницу и красавицу
Могилу Юрия Шатунова накрыли бетонной плитой: зачем это было сделано
Могилу Юрия Шатунова накрыли бетонной плитой: зачем это было сделано
Россиянин попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился
Россиянин попросил диджея поставить украинскую песню и поплатился
Стало известно новое название Starbucks в России
Стало известно новое название Starbucks в России
Как снять квартиру правильно и безопасно
Как снять квартиру правильно и безопасно

Топ на сегодня

FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество
В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество
На Байкале перевернулась лодка с двумя мужчинами и тремя женщинами
На Байкале перевернулась лодка с двумя мужчинами и тремя женщинами

Еще по теме

Первое порно-караоке открылось в Германии
СМИ назвали причину смерти диджея Града
В Москве адвокат съел материалы судебного дела
Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова о России