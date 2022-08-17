Роза Сябитова рассказала все, что думает о своем зяте
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Роза Сябитова рассказала все, что думает о своем зяте

Роза Сябитова рассказала все, что думает о своем зяте
Ведущая Роза Сябитова недавно стала бабушкой. Соведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова не так давно стала бабушкой маленькой девочки. Новым статусом телесваху одарила дочка Ксения. Сейчас молодая мама все еще восстанавливается после родов и вместе с мужем Максимом Шевченко живет в загородном доме Розы Сябитовой. Бабушка помогает присматривать дочери за маленькой наследницей, которой скоро исполнится два месяца. Правда, Роза Сябитова успевает не только нянчить внучку, но и получше приглядеться к зятю. В телеграм-канале она призналась, что Максим Шевченко ее полностью устраивает. «Семья моей дочери очень отличается от моей, и главное отличие — это активное участие моего зятя в жизни его новорожденной дочери», — поделилась наблюдением Роза Сябитова.
Телесваха рада тому, что современные молодые отцы хотят стремятся принимать активное участие в жизни детей, с удовольствием возятся с малышами. Роза Сябитова отметила, что такие мужчины успевают и карьеру строить, и заботится о семье. «Такое отношение к своему ребенку заложит тесную связь с детьми и родство, когда дети вырастут. В отличие от нашего поколения, которое обращало внимание на то, что скажут другие, эти дети ищут свой собственный̆ и, думаю, правильный путь», — заключила Роза Сябитова. Напомним, внучка Розы Сябитовой появилась на свет 19 июня в одной из клиник Москвы.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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