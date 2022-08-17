Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой

Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Ведущая Роза Сябитова рассказала о сравнении Гузеевой и Нагиева. Шоу-бизнес обсуждает неожиданное назначение Ларисы Гузеевой на пост ведущей шоу «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева. Своим мнением поделилась и Роза Сябитова. Уже много лет знаменитая телесваха вместе с Ларисой Гузеевой ведет шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Роза рада новому назначению коллеги и считает, что та не только правится, но и привнесет в программу много нового. «Я очень рада, что проекты такого уровня возвращаются, это хорошая динамика. И радуюсь тому, что Лариса будет вести столь важный проект. Знаю ее много лет и уверена, что она внесет свою органику, она профессионал своего дела. Уверена, что все получится, это будет интересный формат», — сказала Сябитова. Несмотря на весь обрушившийся на Гузееву хейт, мол, она не сможет справиться с работой так, как это делает Нагиев, Роза склонна думать иначе и считает: подруге все по плечу.
«Сравнивать Гузееву и Нагиева бессмысленно. Я нисколько не сомневаюсь, что у Ларисы будет своя подача, не менее интересная, чем у Димы. Конечно я буду смотреть «Голос 60+» с Гузеевой! Даже не обсуждается. Я и до этого смотрела, мне всегда это очень нравилось», — отметила Сябитова. Отметим, что Нагиев был ведущим шоу «Голос 60+» на протяжении четырех сезонов. Сейчас он взял небольшую паузу, правда, с чем это связано, ни телезвезда, ни канал не комментируют. Напомним, ранее стал известен состав нового сезона, в котором к Елене Ваенге и Валерию Сюткину присоединится петербургский музыкант и композитор Игорь Корнелюк и звезда романсов Александр Малинин. Шоу «Голос 60+» проходит по тому же принципу, что и обычный «Голос» — наставники методом слепых прослушиваний выбирают понравившихся кандидатов к себе в команду, воспринимая вокал на слух. Если к участнику повернулось несколько наставников, то тогда уже он решает — с кем будет работать.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

Последние новости

Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Ксения Собчак не экономит на своем отдыхе
Ксения Собчак не экономит на своем отдыхе
Дочь Анастасии Заворотнюк раздает ее вещи
Дочь Анастасии Заворотнюк раздает ее вещи
Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой
Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
Максим Галкин показал на пляжном фото, как сын Гарри вырос за 5 лет
Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Муж Ксении Собчак бросил ее с ребенком одну
Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать быт
Ромашов и Бигрина учатся жить вместе и своими силами организовывать

Топ на сегодня

Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени
Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени

Еще по теме

Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
Роза Сябитова назвала развод Асмус и Харламова хайпом и указала на его признаки
Роза Сябитова решилась на очередную «пластику» и рассказала о своем месячном заработке
Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка