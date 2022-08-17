Роза Сябитова высказалась о новом назначении Ларисы Гузеевой

Ведущая Роза Сябитова рассказала о сравнении Гузеевой и Нагиева. Шоу-бизнес обсуждает неожиданное назначение Ларисы Гузеевой на пост ведущей шоу «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева. Своим мнением поделилась и Роза Сябитова. Уже много лет знаменитая телесваха вместе с Ларисой Гузеевой ведет шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Роза рада новому назначению коллеги и считает, что та не только правится, но и привнесет в программу много нового. «Я очень рада, что проекты такого уровня возвращаются, это хорошая динамика. И радуюсь тому, что Лариса будет вести столь важный проект. Знаю ее много лет и уверена, что она внесет свою органику, она профессионал своего дела. Уверена, что все получится, это будет интересный формат», — сказала Сябитова. Несмотря на весь обрушившийся на Гузееву хейт, мол, она не сможет справиться с работой так, как это делает Нагиев, Роза склонна думать иначе и считает: подруге все по плечу.«Сравнивать Гузееву и Нагиева бессмысленно. Я нисколько не сомневаюсь, что у Ларисы будет своя подача, не менее интересная, чем у Димы. Конечно я буду смотреть «Голос 60+» с Гузеевой! Даже не обсуждается. Я и до этого смотрела, мне всегда это очень нравилось», — отметила Сябитова. Отметим, что Нагиев был ведущим шоу «Голос 60+» на протяжении четырех сезонов. Сейчас он взял небольшую паузу, правда, с чем это связано, ни телезвезда, ни канал не комментируют. Напомним, ранее стал известен состав нового сезона, в котором к Елене Ваенге и Валерию Сюткину присоединится петербургский музыкант и композитор Игорь Корнелюк и звезда романсов Александр Малинин. Шоу «Голос 60+» проходит по тому же принципу, что и обычный «Голос» — наставники методом слепых прослушиваний выбирают понравившихся кандидатов к себе в команду, воспринимая вокал на слух. Если к участнику повернулось несколько наставников, то тогда уже он решает — с кем будет работать.