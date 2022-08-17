С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы

Певицу Аллу Пугачеву вызывали в министерство. Необычные факты из жизни Аллы Пугачевой раскрыл музыкальный историк Михаил Куницын. Много лет назад Примадонну вызывали в министерство для «профилактической беседы». Поговорить с народной артисткой любил Сергей Лапин, председатель Госкомитета по радио и телевещанию. «Сергей Георгиевич в беседах с Аллой Борисовной всегда спрашивал: «А вы любите Надежду Обухову?» А Пугачева отвечала: «Конечно, знаю ее! Но я ведь тоже певица, просто другая», — поведал музыкальный историк.Алле Борисовне категорически не нравилось, что ее сравнивают с другой певицей и ее репертуаром. А вот Сергей Лапин просто обожал Надежду Обухову и старался, чтобы его любовь передалась советским гражданам. Поэтому в годы СССР было так много программ на ТВ и радио, посвященных ей. Она не была конкуренткой Пугачевой, потому что на момент смерти Обуховой, Примадонне было всего 12 лет. Но Лапину было важно ее мнение о его любимице, пишет woman.ru.