Самолет Ан-24 аварийно приземлился в Усть-Куте, задев крылом поверхность земли
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Самолет Ан-24 аварийно приземлился в Усть-Куте, задев крылом поверхность земли

Самолет Ан-24 аварийно приземлился в Усть-Куте, задев крылом поверхность земли

Братский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ). Предварительно установлено, что 17 августа около 10:00 в аэропорту Усть-Кута при заходе на посадку в сложных метеоусловиях самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетной полосы и задел левым крылом поверхность земли. Об этом сообщают пресс-службы Восточного МСУТ СК России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры .

Произошел подлом передней стойки шасси, повреждено крыло. На борту самолета находились четверо членов экипажа и 44 пассажира. Посадка прошла благополучно. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, проконтролирует соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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По материалам: irk

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