Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой

Неудачный концерт певицы Светланы Лободы не обсудил только ленивый. Уже несколько дней СМИ обсуждают первый за долгое время афишный концерт Светланы Лободы, который прошел в Риге. Знаменитость устроила шоу не в концертном зале, а в порту. Выбор места немало удивил публику, которая привыкла ждать от Светланы суперзрелищное шоу. Но в данном случае, учитывая специфику локации, это был обычный концерт. За него певице уже, кстати, «прилетело» от украинской публики — мол, как это наша артистка поет на русском языке свои хиты. Не спасло знаменитость и то, что она вышла в костюме цветом национального флага своей страны. Михаил Шахназаров рассказал, что его друг по долгу службу оказался на выступлении и был шокирован увиденным. Во-первых, ничего нового представлено не было, во-вторых, зрелище оставляло желать лучшего. «Вышла, начала петь, силикон весь напоказ, язычком как делает, проветривает все. Это так мне рассказал друг, который был на концерте», — сообщил журналист в эфире шоу «Полный абзац».Популярный ведущий уже прошелся по Лободе и поприветствовал ее в составе «сбитых летчиков» шоу-бизнеса. Но больше всего его позабавил выбор места для мероприятия. «Представляешь, спросят ее когда-нибудь: «Света, ты где выступала?» «А где только не выступала. В порту! Там пахнет килькой, шпротами», — ответит она», — отшутился Шахназаров. Отметим, что Лобода сделала себе имя, выступая в России. Ее хиты звучали из каждого радиоприемника, а клипы активно транслировались ведущими телеканалами страны. Сама Светлана не стеснялась выступать на корпоративах и, по слухам, брала за это кругленькие суммы — на эти деньги она смогла приобрести недвижимость не только в Подмосковье, но и за границей. Теперь же, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, риторика ее резко изменилась, и она стала критиковать не только российских политиков, но и поклонников.