Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой
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Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой

Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой
Неудачный концерт певицы Светланы Лободы не обсудил только ленивый. Уже несколько дней СМИ обсуждают первый за долгое время афишный концерт Светланы Лободы, который прошел в Риге. Знаменитость устроила шоу не в концертном зале, а в порту. Выбор места немало удивил публику, которая привыкла ждать от Светланы суперзрелищное шоу. Но в данном случае, учитывая специфику локации, это был обычный концерт. За него певице уже, кстати, «прилетело» от украинской публики — мол, как это наша артистка поет на русском языке свои хиты. Не спасло знаменитость и то, что она вышла в костюме цветом национального флага своей страны. Михаил Шахназаров рассказал, что его друг по долгу службу оказался на выступлении и был шокирован увиденным. Во-первых, ничего нового представлено не было, во-вторых, зрелище оставляло желать лучшего. «Вышла, начала петь, силикон весь напоказ, язычком как делает, проветривает все. Это так мне рассказал друг, который был на концерте», — сообщил журналист в эфире шоу «Полный абзац».
Популярный ведущий уже прошелся по Лободе и поприветствовал ее в составе «сбитых летчиков» шоу-бизнеса. Но больше всего его позабавил выбор места для мероприятия. «Представляешь, спросят ее когда-нибудь: «Света, ты где выступала?» «А где только не выступала. В порту! Там пахнет килькой, шпротами», — ответит она», — отшутился Шахназаров. Отметим, что Лобода сделала себе имя, выступая в России. Ее хиты звучали из каждого радиоприемника, а клипы активно транслировались ведущими телеканалами страны. Сама Светлана не стеснялась выступать на корпоративах и, по слухам, брала за это кругленькие суммы — на эти деньги она смогла приобрести недвижимость не только в Подмосковье, но и за границей. Теперь же, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, риторика ее резко изменилась, и она стала критиковать не только российских политиков, но и поклонников.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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