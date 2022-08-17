Скончался режиссер фильма "Троя" Вольфганг Петерсен
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Скончался режиссер фильма "Троя" Вольфганг Петерсен

Скончался режиссер фильма "Троя" Вольфганг Петерсен

В США скончался немецкий режиссер Вольфганг Петерсен, который снял такие фильмы, как "Троя", "Бесконечная история" и "Лодка". Ему был 81 год. О смерти Петерсена сообщает издание Deadline.


Кадр из фильма "Троя"

Режиссер умер 12 августа в своем доме в Брентвуде (штат Калифорния). Причиной смерти Петерсена стал рак поджелудочной железы. Рядом с ним была его жена Мария Антуанетта, с которой кинематографист прожил вместе 50 лет.

Одной из самых успешных работ Петерсена считается фильм "Лодка", который был снят в 1981 году и рассказывает о боевом походе немецкой подводной лодки во время Второй мировой войны. За эту картину режиссер получил шесть номинаций на премию "Оскар". После успеха этого фильма кинематографист начал работать в Голливуде.

Также он известен такими фильмами, как "Самолет президента", "Эпидемия", "Идеальный шторм" с Джорджем Клуни, "Посейдон" с Куртом Расселом.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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