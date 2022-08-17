Слух: Death Stranding скоро анонсируют для подписки Game Pass

Вадим Карасев





Вчера стало известно об играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass до конца августа. В этом списке не так много действительно крупных и ожидаемых игроками проектов. Но появились слухи, что у Microsoft может быть припасен для игроков на этот месяц еще один сюрприз.

Игроки обратили внимание, что в Twitter-аккаунте подписки Game Pass для PC сменилась аватарка. Ниже можно видеть новый вариант, который был установлен.





На фоне у аватарки установлен некий темный пейзаж, который игроки определили в качестве локаций из Death Stranding. Из этого был сделан вывод, что игру Death Stranding вскоре могут анонсировать для подписки Game Pass на PC.

Напомним, что издателем Death Stranding для PC является компания 505 Games. Ранее стало известно, что в рамках Gamescom Хидео Кодзима может готовить некий анонс.