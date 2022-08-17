Стала известна сумма, которую Microsoft заплатила за Cooking Simulator в Game Pass

Вадим Карасев





Несколько дней назад игра Cooking Simulator стала частью подписки Game Pass. Проект вышел в Steam еще в 2019 году, и с тех пор оброс большим количеством DLC. Игра предлагает почувствовать себя шеф-поваром, орудуя на кухне с профессиональной техникой и утварью.

Стало известно, сколько денег Microsoft потратила на добавление Cooking Simulator в Game Pass. Об этом сообщается в отчете B ig Cheese, которая отвечала за выпуск проекта. За добавление игры Cooking Simulator в Game Pass компания Microsoft заплатила $600,000 (фиксированная выплата единоразовая, информация о возможных дополнительных выплат в отчете не содержится), что составило 22% от доходов, зафиксированных компанией в предыдущем финансовом году.

Отметим, что суммарные продажи Cooking Simulator с момента выпуска составили 700,000 копий, а DLC для игры было продано более 400,000 копий.