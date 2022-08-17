Стас Михайлов показал дочь - именинницу и красавицу
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Стас Михайлов показал дочь - именинницу и красавицу

Стас Михайлов показал дочь - именинницу и красавицу
Певец Стас Михайлов опубликовал в день рождения фото дочери Иванны, которая выросла настоящей красавицей. Стас Михайлов поделился в соцсети редкими фото своей дочери Иванны от его нынешней супруги Инны. 17 августа девочка отмечает день рождения – ей исполнилось 13 лет. Певец посвятил наследнице трогательное поздравление и пожелал ей состояться как женщине и творческой личности.
«Доченька, я хочу, чтобы ты была счастлива! Пускай у тебя будет долгая, красивая, насыщенная, красочная жизнь! Хочу, чтобы ты состоялась, самое главное, как женщина и как удивительная, тонкая, творческая личность! Мы тебя очень любим! Храни тебя Бог! С Днем рождения!» — написал артист. Подписчики Михайлова восхитились тому, какой красавицей растет Иванна. По их мнению, девочка взяла лучшие черты от отца и матери, а ее глаза просто завораживают. «Какая красивая», «Глаза бездонные», «Неописуемой красоты девочка, счастье тебе», «Очень красивая Иванна. Только не нужно косметики совсем. Вредно и стареют быстрее», «Как кукла. Сколько ж лет этой красавице?», «Папина копия!», «Скромная, красивая, и, по- моему, застенчивая девочка!», «Красотка, очень похожа и на маму», — пришли в восторг интернет-пользователи.
Напомним, у Стаса Михайлова в семье подрастает шестеро детей: четверо родных и еще двое приемных (дети нынешней супруги от первого брака). Старшие наследники певца – 21-лений Никита и 17-летняя Дарья – появились на свет в его предыдущих отношениях, а младших дочерей – Иванну и Марию – родила Инна.
# Шоу-бизнес Михайлов Стас
По материалам: z-aya

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