Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ
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Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ

Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ

В июле 2022 года стало известно, что на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука подали в суд по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Поводом стало высказывание музыканта на одном из концертов в Уфе. Шевчук сравнил Россию с «нищей бабушкой на рынке». Суд Уфы рассмотрел материалы дела и вынес свой вердикт.


Согласно действующему законодательству РФ, по такой статье предусмотрен штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По решению суда Шевчук получил максимальное наказание, предусмотренное по этой статье. Ни сам артист, ни его представители пока никак не комментировали данное решение суда.


По слухам, «ДДТ» планирует прекратить выступать на территории России. Напомним, что недавно в сети появилась информация о «черном списке исполнителей», чья деятельность нежелательна в РФ. Юрий Шевчук и группа «ДДТ» входит в этот перечень. Сообщается, что многие артисты из «списка» уже столкнулись с отменой концертов. Часть из них выехала за границу и выступает с концертами там.

«Мы с удовольствием приедем, да. Тем более что в России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу», – заявлял ранее Юрий Шевчук.


Также музыкант призывал своих поклонников и коллег прекратить ссоры. По его словам, покинувшие страну россияне обвиняли оставшихся в том, что они поддерживают действия России. А те в ответ называли уехавших «трусами и сбежавшими». По мнению Шевчука, такое разобщение не приведет ни к чему хорошему.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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