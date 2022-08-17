Светлана Ходченкова в мкрошортах изумила поклонников своей худобой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Светлана Ходченкова в мкрошортах изумила поклонников своей худобой

Светлана Ходченкова в мкрошортах изумила поклонников своей худобой

Светлана Ходченкова в мкрошортах изумила поклонников своей худобой
Актриса Светлана Ходченкова поделилась фото с отдыха. Артистка выложила фотографию в купальнике и коротких шортах на отдыхе. В этот раз актриса поделилась снимками, на которых занимается сап-фитнесом. Задача довольно сложная — удерживать баланс и выполнять различные комплексы упражнений на сапе. Тренировки SUP’P довольно напряженные, с большой нагрузкой на тело и включают в себя очень многие элементы: сапсёрфинга, йоги, пилатеса, кроссфита. «Русалки на фитнесе. 1200 метров от берега — и никого, кроме нас», — похвасталась актриса.
Светлана Ходченкова не стесняется сниматься без белья или в откровенных нарядах, поскольку очень много времени уделяет спорту и может похвастаться отличной фигурой. Правда, многим поклонникам ее фигура показалась слишком худой. Но, надо отметить, зато она идеально смотрится на экране – ни грамма лишнего веса. И отчетливо видны идеально проработанные мышцы артистки. «Ну, хороши прямо очень», «Светлана, я даже не представляю, сколько труда стоил вам прекрасный рельеф на ручках», «Девочка, сколько вам лет?», «Красотка», «Просто жара», «Вы супер», «Идеальная фигура», «Ты просто космос», «Богиня» – написали поклонники в социальной сети. Светлана не скрывает, что давно увлекается танцами на пилоне, которые помогают ей поддерживать фигуру в отличной форме.
# Шоу-бизнес Ходченкова Светлана
По материалам: z-aya

Последние новости

Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожара
Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожара
В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
Андрей Кончаловский поздравил с днем рождения жену Юлию Высоцкую: "Ты подарила мне лучшую часть моей жизни"
Андрей Кончаловский поздравил с днем рождения жену Юлию Высоцкую:
Что необходимо сделать в Яблочный Спас 19 августа, чтобы привлечь удачу на весь год, народные приметы
Что необходимо сделать в Яблочный Спас 19 августа, чтобы привлечь
Экс-участник КВН забыл миллион рублей и iPhone в такси
Экс-участник КВН забыл миллион рублей и iPhone в такси
Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Слюдянском районе
Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в
Иеромонах нелестно высказала о шоу Ивана Урганта
Иеромонах нелестно высказала о шоу Ивана Урганта
Никита Михалков рассказал о беременных русских мужчинах
Никита Михалков рассказал о беременных русских мужчинах
Светлана Ходченкова в мкрошортах изумила поклонников своей худобой
Светлана Ходченкова в мкрошортах изумила поклонников своей худобой
Ларису Гузееву раскритиковал Юрий Лоза
Ларису Гузееву раскритиковал Юрий Лоза
Дочку Григория Лепса обманули на крупную сумму
Дочку Григория Лепса обманули на крупную сумму
"Приплыли": в Московской области полиция задержала "ихтиандра"
"Приплыли": в Московской области полиция задержала

Топ на сегодня

Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество
В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество

Еще по теме

Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Светлана Ходченкова без макияжа (фото)
Светлана Ходченкова похвасталась идеальным телом (фото)
Светлана Ходченкова поразила бицепсами на фото в бикини