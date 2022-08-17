Светлана Ходченкова в мкрошортах изумила поклонников своей худобой

Актриса Светлана Ходченкова поделилась фото с отдыха. Артистка выложила фотографию в купальнике и коротких шортах на отдыхе. В этот раз актриса поделилась снимками, на которых занимается сап-фитнесом. Задача довольно сложная — удерживать баланс и выполнять различные комплексы упражнений на сапе. Тренировки SUP’P довольно напряженные, с большой нагрузкой на тело и включают в себя очень многие элементы: сапсёрфинга, йоги, пилатеса, кроссфита. «Русалки на фитнесе. 1200 метров от берега — и никого, кроме нас», — похвасталась актриса.Светлана Ходченкова не стесняется сниматься без белья или в откровенных нарядах, поскольку очень много времени уделяет спорту и может похвастаться отличной фигурой. Правда, многим поклонникам ее фигура показалась слишком худой. Но, надо отметить, зато она идеально смотрится на экране – ни грамма лишнего веса. И отчетливо видны идеально проработанные мышцы артистки. «Ну, хороши прямо очень», «Светлана, я даже не представляю, сколько труда стоил вам прекрасный рельеф на ручках», «Девочка, сколько вам лет?», «Красотка», «Просто жара», «Вы супер», «Идеальная фигура», «Ты просто космос», «Богиня» – написали поклонники в социальной сети. Светлана не скрывает, что давно увлекается танцами на пилоне, которые помогают ей поддерживать фигуру в отличной форме.