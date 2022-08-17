Светлана Лобода появилась в Риге в новом имидже
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Светлана Лобода появилась в Риге в новом имидже

Светлана Лобода появилась в Риге в новом имидже
Певица Светлана Лобода сменила прическу и предстала в более естественном виде. Светлана Лобода прилетела в Ригу неузнаваемой. Во-первых, она потеряла каким-то образом пышность своего бюста.Во-вторых, в целом стала выглядеть более естественно: отказалась от наращенных ресниц, ногтей и яркого макияжа. И, в-третьих, сделала стрижку каре, благодаря чему стала выглядеть элегантно. Отметим также, что на сцену к латышским зрителям Светлана Лобода тоже предпочла выйти скромно — в длинном платье с закрытыми руками. И лишь в финале выступления предстала в своем традиционном мини.
Кстати, Лобода нечасто экспериментирует с имиджем. Обычно певица носила длинные светлые локоны. Однако в прошлом году она удивила поклонников, опубликовав в личном микроблоге фотографию с пышным каре. После этого Лобода ничего не делала со своими волосами. Но сегодня исполнительница снова сделала новую стрижку. Светлана Лобода выложила несколько видеосториз в личном блоге, в кадре которых она предстала с эффектным каре. За последнее время многие знаменитости сменили имидж. Лолита сделала ирокез и выкрасила волосы в синий цвет. Ани Лорак накрутила пышные афрокудри. Юлия Высоцкая отстригла косую челку.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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