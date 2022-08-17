Утечка: расписание анонсов и релизов Activision Blizzard на 2022 год

Вадим Карасев





В сети появилось расписание анонсов и релизов Activision Blizzard на 2022 год, как утверждает автор публикации. В качестве автора выступает пользователь Reddit Fury-Tebi, который опубликовал соответствующее расписание на форуме. Его расписание состояло из 5 пунктов:

— 30 августа;— 25 октября;— 16 ноября;— 8 декабря.

Расписание привлекло внимание игроков и СМИ, когда Blizzard действительно подтвердила, что пре-патч для Wrath of the Lich King Classic выходит 30 августа 2022 года.

Напомним, 15 сентября пройдет презентация Call of Duty, где расскажут, в том числе, про Warzone 2. Что касается Diablo IV, релиз игры запланирован на первую половину 2023 года, а открытие предзаказов и анонс даты релиза, согласно утечке, стоит ожидать на The Game Awards.