Узбекистан превзошел Россию по количеству выпущенных легковых автомобилей

Вадим Карасев

За апрель, май и июнь текущего года в РФ выпустили меньше легковых автомобилей, чем в Узбекистане. Об этом сообщает Национальное Агентство Промышленной Информации (НАПИ).

Исходя из информации, предоставленной НАПИ, за первое полугодие 2022 года РФ опередила Узбекистан по объему производства легковых авто, однако отрыв минимальный – он держится за счет лучших показателей в январе-марте, до ухода европейских автобрендов из РФ.

Что касается Узбекистана, то в среднеазиатской республике темпы сборки легковых машин растут с каждым месяцем. Как отмечает НАПИ, если текущие показатели у Узбекистана сохранятся до конца года, то разрыв между двумя странами составит около 100 тыс. транспортных средств.



Ранее РФ временно покинули Volkswagen, Skoda, а также BMW и Mercedes-Benz. Вместе с тем продажи новых автомобилей серьезно упали: результат в июле текущего года относительно того же отрезка в 2021-м году хуже на 74,9%, или на 96 819 машин в натуральном выражении. Аналогичный спад продаж наблюдался и в июне текущего года. При этом на вторичном рынке наметилось небольшое снижение цен.

