В 14 троллейбусах Иркутска установили тревожные кнопки

В 14 иркутских троллейбусах установили кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии. Такие охранные комплексы смогут обеспечить безопасность пассажиров во время поездок, сообщает администрация города. Охранными системами оборудованы машины скорой помощи и такси нескольких фирм.

Тревожная сигнализация подключена к навигационному оборудованию ГЛОНАСС. В автоматическом режиме она отправляет вызов на пульт централизованной охраны. В режиме реального времени специалисты определяют местоположение транспортного средства и направляют на место происшествия ближайший наряд.



