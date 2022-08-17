В 14 троллейбусах Иркутска установили тревожные кнопки
Сегодня, 17:15
В 14 иркутских троллейбусах установили кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии. Такие охранные комплексы смогут обеспечить безопасность пассажиров во время поездок, сообщает администрация города. Охранными системами оборудованы машины скорой помощи и такси нескольких фирм.
Тревожная сигнализация подключена к навигационному оборудованию ГЛОНАСС. В автоматическом режиме она отправляет вызов на пульт централизованной охраны. В режиме реального времени специалисты определяют местоположение транспортного средства и направляют на место происшествия ближайший наряд.
По материалам: irk