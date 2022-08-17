В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash
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В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash

В Амстердаме пройдет митинг в поддержку разработчика Tornado Cash


20 августа в Амстердаме состоится митинг в поддержку арестованного на прошлой неделе в Нидерландах разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева.


Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис.


По мнению инициативной группы, арест Перцева создает опасный прецедент привлечения к ответственности разработчиков открытого программного обеспечения в случае неправомерного использования этих продуктов.


"Разработчик не имеет никакого контроля над тем, как его открытый код будет впоследствии использован. Поэтому обвинения против Алексея Перцева грозят убить весь сегмент такого ПО", – написали они. 


Митинг начнется в 16:00 на площади Дам. Дополнительную информацию можно узнать в Telegram-группе.


Напомним, 8 августа OFAC внесло в санкционный список криптовалютный миксер Tornado Cash по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах.


Члены децентрализованной автономной организации Tornado DAO призвали сообщество нанять команду юристов для судебного оспаривания блокировки сервиса.


Позже о намерении оспорить наложенные США ограничения сообщила ориентированная на криптоиндустрию правозащитная организация Coin Center.

# Экономика tornado cash, нидерланды, разработчики, новости
По материалам: ForkLog

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