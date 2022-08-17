В ЕС появится единый криптовалютный регулятор
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ЕС появится единый криптовалютный регулятор

В ЕС появится единый криптовалютный регулятор


Власти Евросоюза создадут новый регулирующий орган AMLA, которому поручат прямой надзор за криптобизнесом. Об этом говорится в шестой директиве ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD6), пишет The Block.


Еврокомиссия представила соответствующий законопроект 20 июля 2022 года. Ранее свою версию опубликовал Европейский совет. 


Европарламент рассмотрит AMLD6 после августовских каникул. Как только последний одобрит свой вариант законопроекта, три органа вступят в так называемый трилог для окончательного согласования его положений.


В издании считают, что создание AMLA, которое занимает центральное место в AMLD6, вызовет меньше всего разногласий. Внедрение, включая комплектование штатов, займет годы.


В версиях Европейского совета и Еврокомиссии Управление по борьбе с отмыванием денег будет напрямую контролировать, по крайней мере, «высокорисковые» криптофирмы.


«Орган на уровне ЕС получит полномочия прямого надзора за определенными финансовыми учреждениями и косвенного надзора/координации других подобных организаций. Также он будет выполнять связующую роль в регулировании нефинансового сектора», — пояснили в The Block.


Появление наднационального органа станет большим шагом вперед для ЕС, считают в издании. Предыдущие AMLD, особенно четвертая и пятая от 2015 и 2018 годов, устанавливали для стран-членов стандарты сбора и предоставления определенных данных, таких как информация о бенефициарном владении корпорациями.


Сформированные реестры являются хорошим примером разрозненных нормативных актов. Даже среди стран, предоставляющих бесплатный доступ к корпоративной информации, данные сильно разнятся.


Подобная непрозрачность, в частности, позволяла Binance несколько лет сообщать потенциальным клиентам о наличии одобрения регуляторов Мальты на предоставление криптовалютных услуг.


AMLD5 установил, что государства-члены должны относиться к криптобиржам как к финансовым учреждениям. Решение оставили на усмотрение государств-членов. Общие требования к отчетности не стали основанием для создания единого регулятора.


Напомним, в начале июля Совет Евросоюза и Европарламент предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Он описывает правила, распространяющиеся на эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.


Позднее члены Европейской партии зеленых и социалистов предложили распространить стандарты AML/CFT-процедур на децентрализованные организации, DeFi-площадки и NFT-платформы.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика бизнес, евросоюз, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Имплантаты роговицы, сделанные из кожи свиньи, помогли вернуть зрение
Имплантаты роговицы, сделанные из кожи свиньи, помогли вернуть зрение
Хейли Бибер рассказала об отношениях с Джастином Бибером: "Он по-прежнему тот человек, к которому я хочу возвращаться"
Хейли Бибер рассказала об отношениях с Джастином Бибером: "Он
В ЕС появится единый криптовалютный регулятор
В ЕС появится единый криптовалютный регулятор
Что нежелательно дарить молодым на свадьбу и какие вещи могут принести беду
Что нежелательно дарить молодым на свадьбу и какие вещи могут
Дочь Пригожина родила ребенка: как назвали, пол новорожденого
Дочь Пригожина родила ребенка: как назвали, пол новорожденого
Утечка: расписание анонсов и релизов Activision Blizzard на 2022 год
Утечка: расписание анонсов и релизов Activision Blizzard на 2022 год
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
Девушка сделала заказ в «Макдоналдсе» и получила неожиданный ответ от сотрудника
Девушка сделала заказ в «Макдоналдсе» и получила неожиданный ответ от
Узбекистан превзошел Россию по количеству выпущенных легковых автомобилей
Узбекистан превзошел Россию по количеству выпущенных легковых
Самолет Ан-24 аварийно приземлился в Усть-Куте, задев крылом поверхность земли
Самолет Ан-24 аварийно приземлился в Усть-Куте, задев крылом
Лариса Гузеева заменит бессменного ведущего Дмитрия Нагиева
Лариса Гузеева заменит бессменного ведущего Дмитрия Нагиева
Ксения Собчак разозлила Шахназарова
Ксения Собчак разозлила Шахназарова

Топ на сегодня

Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже
"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины

Еще по теме

ЕС хочет создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег
ЕС согласовал механизм "заморозки" безвизового режима для Украины и Грузии
Телескоп AMLA получил редкие фотографии столкновения двух звезд
Евросоюз и ЕП согласовали поправки к Газовой директиве ЕС