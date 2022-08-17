В Евросоюзе продолжают запрещать экспорт дров

Вадим Карасев

Правительство Болгарии запретит вывоз дров из страны в связи с дефицитом и энергетическими трудностями: ресурс за год двукратно подорожал. Об этом в эфире местного телеканала bTV сообщил глава минсельхоза страны Явор Гечев.

Летом 2021 года кубометр распиленных и наколотых дров стоил не более 90-100 левов (эквивалентно 47-52 долларов). В данный момент, однако, кубический метр древесины обойдётся жителю Софии в 180 левов (94 доллара). По словам Гечева, помимо подорожания в Болгарии наблюдается ощутимый дефицит дров, из-за чего их экспорт будет временно запрещён.

"В сельском хозяйстве много проблем, сейчас у нас нехватка древесины. Сегодня я распоряжусь прекратить экспорт древесины в третьи страны [не входящие в Евросоюз]", - заявил министр сельского хозяйства.

В связи с энергетическим кризисом дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии. Как утверждает молдавский премьер, крайне важно не допустить дефицит ресурса этой осенью. Так, в случае острой необходимости Кишинев может запросить соответствующую поддержку из-за рубежа.

Примеру Кишинёва последовала Венгрия, запретив вывоз дров из страны. Данное решение вызвано ситуацией на Украине и масштабными антироссийскими санкциями – именно они спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. Местные чиновники утверждают, что экспорт дров имеет "стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности".

В начале лета в Польше правительство разрешило гражданам собирать в лесу опавшие ветки и сучья с целью самостоятельного отопления дома. Тем не менее даже за хворост жителям республики придется заплатить: тариф – 30 злотых (около $7) за кубометр ресурса.