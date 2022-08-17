В Госдуме объяснили слова Арестовича о «слабых и глупых украинцах»
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В Госдуме объяснили слова Арестовича о «слабых и глупых украинцах»

В Госдуме объяснили слова Арестовича о «слабых и глупых украинцах»Депутат Белик заявил, что Арестович хочет сместить президента Украины Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович хочет сместить Владимира Зеленского, поэтому он назвал украинцев слабыми и глупыми. Так его слова объяснил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, пишет Ura.ru в Telegram.

По словам парламентария, критикой власти и народа Арестович подал сигнал мировому сообществу о том, что с ним можно договориться. На данный момент он продемонстрировал политическую изворотливость, что стало обыденным для большей части украинских элит, добавил депутат.

«Самое главное — чтобы мировое сообщество, а в будущем, возможно, и Россия признали его легитимным президентом», — подчеркнул Белик.

Ранее Арестович заявил, что ненависть украинцев к русским возмутительна. Кроме того, он раскритиковал украинцев за подобное поведение, сказав, что среди русских и белорусов «десятки и сотни тысяч колеблющихся», которых якобы можно было убедить воевать на стороне Киева.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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