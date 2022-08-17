В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года
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В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

В Госдуме призвали запретить продажу сигарет родившимся после 2014 годаДепутат Хамзаев призвал запретить продажу никотиновой продукции родившимся после 2014 года

Продажу продукции, которая содержит никотин, необходимо запретить для несовершеннолетних даже после достижения ими 18 лет. К такому шагу призвал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, чьи слова приводит Ura.ru.

«Мы предлагаем подвести законодательную базу так, чтобы всем, кто родился после 2014 года, когда подойдет к возрасту совершеннолетия, не смогли продавать никотиносодержащие продукцию», — сказал депутат.

По мнению парламентария, табачные корпорации находят ответ на любые запреты и ограничения, в связи с чем необходимо действовать жестко. Он считает, что нужно внедрять еще шаги для того, чтобы защитить россиян от табака.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Лентой.ру» призвал к разумным ограничениям против вейпов и электронных сигарет. По его мнению, реализовывать стратегию борьбы с курением в России нужно постепенно и аккуратно.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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