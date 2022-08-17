В новом трейлере Midnight Fight Express показали боевую систему, игра будет в Game Pass на релизе

Вадим Карасев





Создатели Midnight Fight Express готовятся выпустить игру уже на следующей неделе — ее релиз на Xbox, Playstation и PC состоится уже 23 августа. Сразу после релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.

Сегодня разработчики Midnight Fight Express опубликовали новый трейлер, в котором показали обзор боевой системы игры. Ранее сообщалось, что над боевой системой Midnight Fight Express работал Эрик Якобус — Кратос из God of War. Ниже можно посмотреть, что у него получилось создать в Midnight Fight Express совместно с разработчиками проекта.

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Напомним, игра Midnight Fight Express — изометрический боевик в стиле 80-х.