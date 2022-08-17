В результате ДТП в Марокко погибли десятки человек
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В результате ДТП в Марокко погибли десятки человек

В результате ДТП в Марокко погибли десятки человекВ результате ДТП с автобусом в Марокко погибли 22 человека, более 30 получили ранения

В результате ДТП с автобусом близ города Хурибга в центральной части Марокко погибли 22 человека, более 30 получили ранения. Об этом сообщает портал Hesspress.

Переполненный людьми рейсовый автобус перевернулся на маршруте между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль. «Число погибших в ДТП с автобусом возросло до 22, 32 человека получили ранения и переломы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети», — пишет издание.

Для устранения последствий ДТП власти мобилизовали силы Королевской жандармерии и Гражданской обороны. Раненые были переведены в региональную больницу Хасана II в Хурибге, а тела жертв были переданы в морг.

В июле результате ДТП с участием двух автобусов в северном районе Нигерии заживо сгорели десятки человек. Авария произошла 21 июля в штате Кадуна. На междугородней трассе столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Из-за столкновения машины загорелись.

Помимо погибших несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. По предварительной версии, причиной ДТП стали неосторожное вождение и превышение скорости.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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