В российском регионе автомобиль насмерть сбил семимесячную девочку
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В российском регионе автомобиль насмерть сбил семимесячную девочку

В российском регионе автомобиль насмерть сбил семимесячную девочкуНа Кубани автомобиль сбил четырех пешеходов на обочине, погибла семимесячная девочка

На Кубани водитель на легковом автомобиле сбил четырех пешеходов, которые шли по обочине дороги. В результате ДТП скончалась семимесячная девочка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла вечером 16 августа в районе 29-го километра трассы Гурийская — Черниговская — Рязанская.

«По предварительным данным, 38–летний гражданин Киргизии, управляя автомобилем Ford Mondeo, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части на обочину и наезд на четырех пешеходов, которые двигались на встречу транспортному потоку», — говорится в сообщении.

Затем Ford столкнулся с Nissan Atlas с прицепом, который двигался в попутном направлении. С травмами госпитализировали 23-летнюю и 15-летнюю девушек, четырехлетнего мальчика и семимесячную девочку, которая скончалась в больнице на следующий день.

Ранее в Краснодарском крае на трассе Курганинск — Армавир произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате происшествия погибли пять человек — водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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