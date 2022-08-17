В США напомнили Украине об уроке Курской битвы

Вадим Карасев

Писатель Линд заявил, что Киев игнорирует урок Курской битвы, планируя контрнаступление

Писатель Уильям Линд заявил, что Украина на фоне планов по контрнаступлению игнорирует урок Курской битвы. Об этом он написал в статье для журнала American Conservative.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы», — констатировал Линд. Он заключается в том, что «если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте», напомнил писатель. По его мнению, анонсировав о своих планах по контрнаступлению, украинские власти снизили свои шансы на успех.

12 августа The Washington Post сообщила, что на линии фронта в Херсонской области отсутствуют признаки того, что назревает крупное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) признался, что Киев пока не имеет возможности начать полномасштабные действия из-за недостаточного количества систем вооружения.

Курская битва, проходившая с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одной из самых значимых и масштабных в ходе Великой Отечественной войны. В мировую историю она вошла как крупнейшее танковое сражение. В результате советские войска освободили Курск, Белгород, Орел и Харьков.