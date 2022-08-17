В США подали новый коллективный иск против Coinbase
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В США подали новый коллективный иск против Coinbase

В США подали новый коллективный иск против Coinbase


Житель штата Джорджия (США) Джордж Каттула подал в суд коллективный иск против криптовалютной биржи Coinbase. Он обвинил платформу в недобросовестной защите активов, заморозке средств и блокировке счетов клиентов.


По словам истца, в апреле он получил электронное письмо якобы от Coinbase с просьбой изменить пароль к аккаунту. После этого со счета пропали активы почти на $6000.


«Вопреки своим заявлениям, Coinbase не использует должным образом стандартные методы для обеспечения безопасности учетных записей пользователей. И Coinbase ненадлежащим и необоснованным образом блокирует доступ клиентов к своим счетам и средствам либо на длительный период времени, либо навсегда», — утверждается в иске.


Каттула отметил, что платформа не задержала обработку и выполнение подозрительной транзакции. Он также обвинил службу поддержки биржи в несвоевременной реакции на запросы.


«Более того, Coinbase не раскрывает, что криптоактивы на ее платформе являются ценными бумагами», — добавил истец.


В августе против Coinbase подали два коллективных иска. Платформу обвинили в предложении криптовалютных активов, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.


Напомним, в июле стало известно о предполагаемом расследовании SEC в отношении Coinbase. Поводом якобы стало возможное предоставление жителям США доступа к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги.


Ранее американский Минюст сообщил об аресте бывшего менеджера по продукту биржи Ишана Вахи и двух его сообщников. Их обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли.


SEC подала против подозреваемых иск с аналогичными тезисами и подчеркнула, что речь идет о мошенничестве с ценными бумагами. Так ведомство классифицировало 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты предположительно использовали в своих операциях.

# Экономика coinbase, суд, сша, новости
По материалам: ForkLog

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