В США подали новый коллективный иск против Coinbase

Житель штата Джорджия (США) Джордж Каттула подал в суд коллективный иск против криптовалютной биржи Coinbase. Он обвинил платформу в недобросовестной защите активов, заморозке средств и блокировке счетов клиентов.

По словам истца, в апреле он получил электронное письмо якобы от Coinbase с просьбой изменить пароль к аккаунту. После этого со счета пропали активы почти на $6000.

«Вопреки своим заявлениям, Coinbase не использует должным образом стандартные методы для обеспечения безопасности учетных записей пользователей. И Coinbase ненадлежащим и необоснованным образом блокирует доступ клиентов к своим счетам и средствам либо на длительный период времени, либо навсегда», — утверждается в иске.

Каттула отметил, что платформа не задержала обработку и выполнение подозрительной транзакции. Он также обвинил службу поддержки биржи в несвоевременной реакции на запросы.

«Более того, Coinbase не раскрывает, что криптоактивы на ее платформе являются ценными бумагами», — добавил истец.

В августе против Coinbase подали два коллективных иска. Платформу обвинили в предложении криптовалютных активов, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.

Напомним, в июле стало известно о предполагаемом расследовании SEC в отношении Coinbase. Поводом якобы стало возможное предоставление жителям США доступа к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги.

Ранее американский Минюст сообщил об аресте бывшего менеджера по продукту биржи Ишана Вахи и двух его сообщников. Их обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли.

SEC подала против подозреваемых иск с аналогичными тезисами и подчеркнула, что речь идет о мошенничестве с ценными бумагами. Так ведомство классифицировало 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты предположительно использовали в своих операциях.