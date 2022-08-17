В TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса
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В TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса

В TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса


Санкции против миксера Tornado Cash создают проблемы для соблюдения нормативных требований, особенно в случае «пылевых атак». Об этом заявили в аналитической фирме TRM Labs.


Компания предлагает услуги по выполнению требований OFAC и антиотмывочного законодательства для Uniswap, Aave, Circle и других фирм.


Сервис помогает отслеживать адреса и классифицировать их по уровню риска, позволяя исключать взаимодействие с отмываемыми средствами и недобросовестными участниками. 


Продукт также оценивает адреса на присутствие в SDN. В последнем случае TRM Labs предоставляет данные о том, является ли кошелек подсанкционным и имеет ли с такими адресами прямую или косвенную связь.


В TRM Labs подчеркнули, что санкции против Tornado Cash создают неопределенность в контексте их соблюдения. Это первый случай, когда OFAC санкционировало набор смарт-контрактов вместо обычных кошельков. С помощью последних, как правило, легко отследить совершенные транзакции, однако в случае смарт-контрактов это станет затруднительным.


«Сложность создает то, что фактически любой, кто вносит средства в Tornado Cash, взаимодействует со смарт-контрактами сервиса микширования. Теоретически он может отправить средства на Tornado Cash, а затем перевести их на адрес, принадлежащий случайному, ничего не подозревающему человеку», — пояснили в фирме.


Фактически это уже произошло. На следующий день после правоприменительных действий один из пользователей миксера разослал по 0,1 ETH популярным представителям индустрии.


В список получателей попали глава Coinbase Брайан Армстронг, сооснователь EthHub Энтони Сассано, криптотрейдер Loomdart, телеведущий Джимми Фэллон, YouTube-блогер Логан Пол и Рэнди Цукерберг — сестра CEO Meta, а также учредитель Tron Foundation Джастин Сан. Кошелек последнего в Aave ненадолго заблокировали, сославшись на автоматизацию процесса.


Некоторые участники сообщества предположили, что такая «раздача» по 0,1 ETH стала своего рода протестом против действий OFAC.


В TRM Labs пояснили, что при «пылевых атаках» блокчейн-фирмы не могут отклонить транзакции без каких-либо указаний со стороны регулирующих органов. Комплаенс-службы будут вынуждены анализировать переводы на соответствие требованиям в каждом индивидуальном случае.


Напомним, децентрализованная биржа деривативов dYdX заблокировала аккаунты пользователей, которые ранее взаимодействовали с миксером. Представители платформы признали, что внезапный поток блокировок затронул «множество пользователей», которые зачастую не знали о происхождении своих средств и напрямую не использовали миксер.


16 августа в Coin Center заявили о намерении обжаловать санкции США в отношении Tornado Cash, а в Ethereum-сообществе предложили провести софтфорк в противовес OFAC.


О том, что такое Tornado Cash и как он работает, читайте в образовательных карточках ForkLog.


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# Экономика tornado cash, регулирование, санкции, новости
По материалам: ForkLog

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