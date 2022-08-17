В Зиминском районе нашли заблудившихся в лесу женщину и ребенка

В Зиминском районе спасатели нашли 42-летнюю женщину и ее ребенка, заблудившихся в лесу. 16 августа жители Зимы отправилась за грибами. В 21:20 в спасательную службу поступило сообщение о том, что они заблудились в лесу в районе деревни Нижний Хазан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники полиции и спасатели Центрального поисково-спасательного отряда выдвинулись к месту предположительного нахождения заблудившихся. Стало известно, что женщина и ребенок несколько часов назад вышли к ферме, которая располагается между деревней Нижний Хазан и селом Центральный Хазан. Там местные жители показали им дорогу. Спасатели приняли решение двигаться навстречу друг другу от одного населенного пункта к другому. В течение двух часов грибников нашли: они походили по лесу и вышли обратно к ферме.