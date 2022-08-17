Великобритания начала импортировать СПГ из Австралии

Вадим Карасев

Bloomberg: Великобритания начала закупать СПГ из Австралии на фоне энергокризиса в ЕвропеСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Великобритания впервые за последние шесть лет начала импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

Автор материала подчеркивает, что Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года. Согласно данным агентства, голубое топливо направляется из Австралии в Британию на танкере Attalos и прибытие судна ожидается 22 августа. Отмечается, что Европа и, в частности, Великобритания закупают СПГ преимущественно из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона можно назвать довольно редким явлением из-за экономически невыгодной длительной перевозки и повышенного спроса со стороны азиатских стран.

Ранее стало известно о рекордном росте цены на газ на лондонской бирже ICE. Стоимость уже превысила 2600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз, подобные показатели фиксировались в начале марта. Подорожание газа обусловлено аномальной засухой в Европе и перебоями с поставками российского топлива.